Слева направо: на Балтийском заводе на стапеле «А» виден центральный блок универсального атомного двухосадочного ледокола «Сибирь» проекта 22220 (заложен 26.05.2015), на стапеле «Б» виден дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (заложен 10.10.2012, будет спущен на воду 30.12.2016), у достроечной набережной стоят универсальный атомный двухосадочный ледокол «Арктика» проекта 22220 (заложен 05.11.2013, спущен на воду 16.06.2016) и плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» проекта 20870 (заложена 21.04.2009, спущена на воду 01.07.2010).

У противоположного берега у дострочной набережной «Адмиралтейских верфей» виден дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» проекта 21180 для ВМФ России (заложен 23.04.2015, спущен на воду 10.06.2016).

Это фото сделано в июне прошлого года и уже стало историей!