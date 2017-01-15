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Фотофакты

Строительство ледоколов — взгляд из космоса

Слева направо: на Балтийском заводе на стапеле «А» виден центральный блок универсального атомного двухосадочного ледокола «Сибирь» проекта 22220 (заложен 26.05.2015), на стапеле «Б» виден дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (заложен 10.10.2012, будет спущен на воду 30.12.2016), у достроечной набережной стоят универсальный атомный двухосадочный ледокол «Арктика» проекта 22220 (заложен 05.11.2013, спущен на воду 16.06.2016) и плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» проекта 20870 (заложена 21.04.2009, спущена на воду 01.07.2010).

У противоположного берега у дострочной набережной «Адмиралтейских верфей» виден дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» проекта 21180 для ВМФ России (заложен 23.04.2015, спущен на воду 10.06.2016).

Это фото сделано в июне прошлого года и уже стало историей!


Санкт-Петербург, Адмиралтейские верфи, Балтийский завод, ледокол, 21180, Илья Муромец, 22220, «Арктика», «Сибирь», 22600, ПАТЭС, 20870, взгляд из космоса
  • Нет аватара СТ_сделан_у_нас
    15.01.1718:43:20

    A_SEVER, понятно, что Вы абсолютно ориентируетесь в Балтийском заводе, а я то не знаю, где стапель «А», хотя благодаря Вашим публикациям, я в курсе вопросов отечественного судостроения, за что Вам благодарен, но снимок неинформативен для неспециалистов!

    #875088
    • A_SEVER A_SEVER
      15.01.1718:55:48

      я то не знаю, где стапель «А»,

      Всё просто — А левый, Б правый. Оба стапеля в своё время использовались для строительства линейных кораблей типа «Севастополь» и линейных крейсеров типа «Измаил».

      #875094
      • Нет аватара stasik
        15.01.1721:23:55

        Хмм, получается во времена РИ стапель был крытый? Когда и почему от него отказались?

        #875145
        • A_SEVER A_SEVER
          15.01.1721:51:26

          Когда и почему от него отказались?
          Была реконструкция для строительства «Измаилов»:

          #875154
      • Дмитрий Толкачев Дмитрий Толкачев
        15.01.1721:25:37

        Не совсем так, тот что стапель Б, он на самом деле В, Б был рядом, до него там был большой каменный эллинг, который при строительстве Измаила разобрали, а где-то в 70-80 годах демонтировали и сам стапель, стапель В был построен паралельно стапелю Б, после этого первым кораблем строишивмся на нем, был линкор Петропавловск, стапель А, на котором строили Арктику, был введен в эксплутацию к 1938 году, когда на нем был заложен линкор Советский Союз проекта 23

        #875146
    • A_SEVER A_SEVER
      15.01.1719:05:03

      снимок неинформативен для неспециалистов!

      Для неспециалистов поясню — 4 строящихся ледокола на одном снимке можно увидеть только в России!    

      Жаль, 5-й ледокол («Урал») заложили уже после того, как сделали это фото.

      #875099
      • Нет аватара СТ_сделан_у_нас
        15.01.1719:11:06

        А ведь никто и не спорит, просто хотелось разобраться, где кто!   

        #875101
        • A_SEVER A_SEVER
          15.01.1719:54:21

          просто хотелось разобраться, где кто!
          Всегда рад помочь.

          #875124
      • Нет аватара СТ_сделан_у_нас
        15.01.1719:14:28

        Да, «Россия — Великая наша держава» и нигде такого нет, как-то на простой вопрос просто надо и ответить!   

        #875103
        • Нет аватара amtop
          15.01.1719:51:04

          Да. Тоже очень понравилось. Все само за себя говорит.

          #875120
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