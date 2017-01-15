В Южно-Сахалинске открылся новый центр микрохирургии глаза

Профиль у сахалинского центра микрохирургии — офтальмологический. В медицинском учреждении занимаются диагностикой, коррекцией зрения, а также лечением (консервативным, лазерным и хирургическим) глазных заболеваний. Диагностические мощности центра рассчитаны на 60-70 человек в день, операционные — до 150 хирургических манипуляций в месяц. Современное оборудование и профессионализм врачей позволяют добиться хороших результатов и стабильного зрения, отмечают в центре.

Основные «недруги», с которыми сахалинцам помогают биться врачи центра, возрастные болезни глаз — катаракта и глаукома. Сказать болезням твердое «прощай» офтальмологам учреждения помогают передовые технологии и современное оснащение, которые позволяют проводить амбулаторно целый комплекс глазных микрохирургических операций. Хирурги центра занимаются бесшовным удалением катаракты, лечением глаукомы, дистрофии сетчатки, прогрессирующей близорукости. Кроме того, врачи берутся за различные осложнения после сахарного диабета, а также занимаются реконструктивно-восстановительной хирургией. И это лишь малый перечень того, что могут предложить сахалинцам офтальмологи центра.