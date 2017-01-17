Новый детский сад на 180 мест открылся в Сарове Нижегородской области

Открытие детского сада № 8 «Улыбка» состоялась в г. Саров. Новое учреждение занимает площадь 3545 кв.м. и соответствует всем современным требованиям. Детский сад рассчитан на 180 детей (8 групп). К услугам воспитанников классы эстетической, физической, творческой подготовки, обширная игровая зона с верандой на каждую группу и уличная спортивная площадка.

В рамках открытия заведующей учреждением был вручен сертификат на приобретение ламинатора. В 2017 году у здания детсада планируется оборудовать благоустроенную пешеходную дорожку.