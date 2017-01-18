В Санкт-Петербурге открыт новый детский сад

Детский сад на 180 мест построен в Калининском районе, внутри дворового пространства ЖК «Академ-Парк». В новом детском учреждении предусмотрено восемь групп, из них две группы - для детей раннего возраста (до трёх лет). Это современное дошкольное учреждение с просторными функциональными помещениями, оптимально ориентированными с учетом естественной инсоляции, крышу центрального входа венчает пирамида, выполненная из светопрозрачных материалов.

В детском саду построен бассейн, предусмотрены музыкальные и спортивные залы, комнаты для учебных и творческих занятий, медицинский кабинет и своя кухня.

На территории оборудованы детские игровые площадки, выполнено благоустройство: проложены дорожки, организованы прогулочные зоны, установлены скамейки, разбиты газоны и клумбы с цветами. Все качели, горки, карусели, лестницы, турники и песочницы изготовлены из прочных, экологичных и безопасных для малышей материалов. По периметру здания установлены камеры видеонаблюдения, на окнах — датчики, учреждение оборудовано противопожарной сигнализацией.