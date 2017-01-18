

Газовый промысел №2 Бованенковского месторождения

18 января на Бованенковском месторождении в Ямало-Ненецком АО состоялся ввод в эксплуатацию новых добычных мощностей и магистрального газопровода «Бованенково — Ухта — 2».

Система магистральных газопроводов (СМГ) Бованенково — Ухта предназначена для транспортировки природного газа с полуострова Ямал. Сырьевой базой являются Бованенковское и Харасавэйское месторождения.

Сооружение газопровода Бованенково — Ухта-2 началось в 2012 году. Введена в эксплуатацию линейная часть протяженностью около 1260 км и новые цеха на компрессорных станциях «Байдарацкая» и «Интинская» общей мощностью 192 МВт. Проектная производительность «Бованенково — Ухта — 2» на полное развитие составляет 57,5 млрд куб. м газа в год.

«Газпром» поэтапно увеличивает добычные мощности на Бованенковском месторождении. С вводом в эксплуатацию 88 скважин их эксплуатационный фонд вырос до 391 единицы. Также запущены в работу две дожимные компрессорные станции суммарной мощностью 160 МВт. Они являются важными элементами процесса подготовки газа к транспортировке. Указанные объекты вывели месторождение на новый уровень: пиковая производительность увеличена с 218 млн куб. м до 264 млн куб. м в сутки.

Одновременно с развитием добычи на Ямале ведется расширение северного газотранспортного коридора единой системы газоснабжения России. Уже работают газопроводы «Бованенково — Ухта» и «Ухта — Торжок», а в среду введена в эксплуатацию труба «Бованенково — Ухта-2»: линейная часть протяженностью около 1260 км и новые цеха на компрессорных станциях «Байдарацкая» и «Интинская» общей мощностью 192 МВт.

Газопровод «Бованенково — Ухта-2», как и «Бованенково — Ухта», рассчитан на самое высокое для сухопутных газопроводов рабочее давление — 120 атм.

Трасса газопроводов преодолевает Байдарацкую губу — залив Карского моря, большую часть года покрытого льдом. Здесь используются обетонированные стальные трубы диаметром 1219 мм, рассчитанные на давление 120 атм. Прокладка газопроводов с такими техническими параметрами в столь суровых природных условиях была осуществлена впервые в мире.

На компрессорных станциях установлены, в том числе, газоперекачивающие агрегаты (ГПА) «Ладога-32» (мощность 32 МВт). Их отличает высокий для российских ГПА промышленного типа КПД — 36%, а также низкий уровень выбросов и значительный ресурс работы.

Для минимизации воздействия на окружающую среду еще на этапе подготовки к строительству «Газпром» сделал выбор в пользу малолюдных технологий, предполагающих высокий уровень автоматизации газотранспортных объектов. Места размещения компрессорных станций определялись специально на значительном удалении от населенных пунктов. Был предусмотрен подземный способ прокладки труб с последующей рекультивацией земель, при котором сохраняется возможность для свободной миграции оленей. Для защиты вечной мерзлоты от таяния температура транспортируемого газа не превышает −2 градусов по Цельсию. В дополнение постоянно проводятся производственный экологический мониторинг состояния окружающей среды и геотехнический мониторинг объектов.

Сейчас на Бованенковском месторождении работают два добычных промысла суммарной проектной производительностью 90 млрд куб. м газа в год. В среднесрочной перспективе планируется завершить строительство третьего добычного промысл, газопровода «Ухта — Торжок-2», компрессорных мощностей на газопроводе «Бованенково — Ухта-2». В результате, как говорится в справке, месторождение будет выведено на проектный уровень добычи — 115 млрд куб. м газа в год.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение является крупнейшим на полуострове Ямал. Разведанные и предварительно оцененные запасы газа здесь составляют 4,9 трлн кубометров. Промышленная разработка Бованенковского месторождения началась в 2012 году.

http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/active/by-ytg/

http://www.interfax.ru/business/545884