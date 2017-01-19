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Фотофакты

В Санкт-Петербурге завершена проходка тоннеля метро между станциями «Беговая» и «Новокрестовская»

Сегодня в Санкт-Петербурге завершилась проходка двухпутного перегонного тоннеля метро между станциями «Беговая» и «Новокрестовская» на строящемся участке Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена. Проходка тоннеля диаметром 10.3 метра началась из стартового котлована на Туристской улице в декабре 2015 года. К настоящему моменту тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) Herrenknecht «Надежда» из 5.2 км прошёл чуть более 3 км, построенный участок включает не только тоннель между «Беговой» и «Новокрестовской», но и большую часть тоннеля до будущей станции «Туристская».

Фото karhu с сайта spb-projects.ru


Метро, Санкт-Петербург, «Новокрестовская»
  • Нет аватара termometrix
    19.01.1717:45:55

    + Важный этап.

    #876529
    • A_SEVER A_SEVER
      19.01.1720:46:41

      Важный этап
      Первый российский тоннель метро, проложенный под дном моря!    

      #876587
  • bukyak bukyak
    19.01.1721:04:36

    интересно, не нашли ли рабочие «античный Петербург, построенный тысячи лет назад, и скрытый от всех злющими православными попами» как утверждают долбославы) или строители с этими злодеями заодно, тут же всё засекретили)…"правду засекретили"

    Отредактировано: bukyak~21:05 19.01.17
    #876593
    • A_SEVER A_SEVER
      19.01.1721:21:20

      не нашли ли рабочие «античный Петербург
      Исключено, стройка идёт на намывных территориях, там раньше море было!    

      #876597
  • Нет аватара Kolyda
    19.01.1723:20:08

    Всегда удивляюсь точности строительства подземных трасс — выходят в нужное место с сантиметровыми погрешностями. Ну ладно сейчас, в век умной электроники, а вот как это делалось столетие назад, да даже в тридцатые годы при строительстве московского метрополитена?

    #876626
    • de_moore de_moore
      20.01.1700:46:20

      при помощи маркшейдера, заполненных им журналов измерений и долгих ручных расчетов

      #876661
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