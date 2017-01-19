В Санкт-Петербурге завершена проходка тоннеля метро между станциями «Беговая» и «Новокрестовская»

Сегодня в Санкт-Петербурге завершилась проходка двухпутного перегонного тоннеля метро между станциями «Беговая» и «Новокрестовская» на строящемся участке Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена. Проходка тоннеля диаметром 10.3 метра началась из стартового котлована на Туристской улице в декабре 2015 года. К настоящему моменту тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) Herrenknecht «Надежда» из 5.2 км прошёл чуть более 3 км, построенный участок включает не только тоннель между «Беговой» и «Новокрестовской», но и большую часть тоннеля до будущей станции «Туристская».

Фото karhu с сайта spb-projects.ru