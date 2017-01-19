Российская военная полиция в Алеппо

В декабре 2016 года российская военная полиция прибыла в Алеппо для выполнения задач. Это первый опыт ее применения в реальной боевой обстановке. Большинство военнослужащих являются уроженцами Чеченской Республики. В нашем материале вы можете найти ответы на вопросы: чем занимается военная полиция в Алеппо? и почему именно их отправили для выполнения этой задачи.