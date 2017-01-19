Российская военная полиция в Алеппо
В декабре 2016 года российская военная полиция прибыла в Алеппо для выполнения задач. Это первый опыт ее применения в реальной боевой обстановке. Большинство военнослужащих являются уроженцами Чеченской Республики. В нашем материале вы можете найти ответы на вопросы: чем занимается военная полиция в Алеппо? и почему именно их отправили для выполнения этой задачи.
19.01.1713:48:48
19.01.1715:40:43
19.01.1718:34:21
19.01.1717:40:32
19.01.1718:32:07
19.01.1718:40:03
19.01.1720:54:11 Вполне уместно.
19.01.1717:27:34
19.01.1718:33:41
19.01.1718:38:19
19.01.1720:33:49
19.01.1720:54:53
19.01.1723:21:31
19.01.1721:36:06
19.01.1721:36:09
19.01.1722:38:02
20.01.1701:03:10