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Российская военная полиция в Алеппо

В декабре 2016 года российская военная полиция прибыла в Алеппо для выполнения задач. Это первый опыт ее применения в реальной боевой обстановке. Большинство военнослужащих являются уроженцами Чеченской Республики. В нашем материале вы можете найти ответы на вопросы: чем занимается военная полиция в Алеппо? и почему именно их отправили для выполнения этой задачи.


боевая служба
  • Dani Max Dani Max
    19.01.1713:48:48

    не уверен, что уместно, но ролик уж больно хороший получился

    #876468
    • Sergio Buk Sergio Buk
      19.01.1715:40:43

      Лучше в личный блог.

      #876498
      • Human RS Human RS
        19.01.1718:34:21

        А я бы оставил, когда еще такое увидим — операция за рубежом ж не навечно.

        #876542
    • shigorin shigorin
      19.01.1717:40:32

      ANNA-News, однако. По Алеппо есть несколько замечательных материалов, вот этот про «белые каски» один чего стоит:

      #876527
      • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
        19.01.1718:32:07

        Поддержу Вас. Больше людей должно знать об этом!

        #876539
        • shigorin shigorin
          19.01.1718:40:03

          А вот для этого и стараемся переводить -- слава Богу, сейчас опять нашёлся доброволец, я с 2014 года (как добавился второй фронт) «выгорел» и сейчас максимум успеваю отсматривать переводы и ставить титры…

          Так что если у кого есть время, силы и желание -- милости просим, можно координироваться и разбирать самые ценные ролики на перевод. А с меня при случае как минимум рекомендация -- кажется, переводчику её выдать моей квалификации вполне достаточно.

          #876545
    • A_SEVER A_SEVER
      19.01.1720:54:11

      не уверен, что уместно
      Вполне уместно.

      #876591
  • Витя Климаск Витя Климаск
    19.01.1717:27:34

    берегите себя я боюсь америкосы будут стараться убивать наших не дайте им этого сделать

    #876525
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    19.01.1718:33:41

    Молодцы чеченцы! Русские люди чеченской национальности!

    #876541
  • Human RS Human RS
    19.01.1718:38:19

    Модеры, не убирайте пожалуйста публикацию в личный блог автора, весьма показательное видео в записи, когда еще такое увидим.

    Ну и раз такая пъянка… Где-то в Сирийской провинции Латакия:

    Отредактировано: Human RS~18:39 19.01.17
    #876544
    • Katamaran Katamaran
      19.01.1720:33:49

      Уберите фото с лицом

      #876580
      • Dani Max Dani Max
        19.01.1720:54:53

        как мне известно, это не военнослужащий

        #876592
        • Нет аватара Zemos
          19.01.1723:21:31

          Шеврон 45 полка на правом плече. Военнослужащий

          #876629
      • Human RS Human RS
        19.01.1721:36:06

        Увы, но его фото и так уже растиражировано на весь интернет благодаря блогу bmpd.livejournal.com

        #876606
  • Егерь Егерь
    19.01.1721:36:09

    Ого, «Тайфуны»…Я прям таки удивился. Обкатывают?

    #876607
  • Е.Юрий Е.Юрий
    19.01.1722:38:02

    Дай Бог ребятам здоровья и Ангела Хранителя на всех путях!*THUMBS UP*

    #876621
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    20.01.1701:03:10

    Спасибо всем ребятам! (ANNA News и Военная Полиция)

    #876666
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