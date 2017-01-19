Самый мощный в мире серийный встраиваемый компьютер класса ВохРС сделан в России

Intel Xeon?
Не интересно.
А что в нем российское?
разработка и саппорт — то есть все самое главное — железки в таких
проектах это вторично
Платы то хоть в России делали?
а какая разница повашему DELL или HP и т. п. конторы занимаются
подобной ерундой. Задача таких контор это проектирование конечного
продукта нужного потребителю и его сопровождение — все остальное
это не задача этой конторы. Если раньше они и занимались
проектированием отдельных элементов как-то платы и т. п. то теперь при
современном уровне разделения труда это прост онедопустимо — платы
намного выгоднее дешевле и лучшего качества сделают другие фирмы у которых это основной вид деятельности тоже самое касается и процессоров и чипов памяти и видеочипов и всей сотальной
микроэлектроники она делается в сотнях разных контор каждая из которых лучшая в своей смфере — а если хотите получить гавно на выходе то да надо все далать самим в итоге продукт будет как при
совке свой дешовывй и гавеный — такое нужно будет толкьо в том
случае еслши мы будем как северная корея за железным занавесом, но прит нынешних открытых границах и мировой торговле смысла в этом
нет.
Посмотрим что дальше в этой сфере будет.
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