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Информационные технологии

Самый мощный в мире серийный встраиваемый компьютер класса ВохРС сделан в России

http://blok.rtsoft.ru/news-BLOK_Xeon_Skylake_09_2016_RAN_Final_NEW_IOT.pdf

компьютер, импортозамещение, "РТСофт"
  • AlexN AlexN
    19.01.1722:27:10

    Intel Xeon?

    Не интересно.

    Отредактировано: AlexN~22:27 19.01.17
    #876619
  • Барс Барс
    19.01.1723:20:36

    А что в нем российское?

    Отредактировано: Барс~00:02 20.01.17
    #876627
    • Нет аватара Yarhann
      20.01.1700:02:56

      разработка и саппорт — то есть все самое главное — железки в таких проектах это вторично

      #876648
      • Dima Daniltsev
        20.01.1701:12:14

        Платы то хоть в России делали?    

        #876669
        • Нет аватара Yarhann
          20.01.1701:41:13

          а какая разница повашему DELL или HP и т. п. конторы занимаются подобной ерундой. Задача таких контор это проектирование конечного продукта нужного потребителю и его сопровождение — все остальное это не задача этой конторы. Если раньше они и занимались проектированием отдельных элементов как-то платы и т. п. то теперь при современном уровне разделения труда это прост онедопустимо — платы намного выгоднее дешевле и лучшего качества сделают другие фирмы у которых это основной вид деятельности тоже самое касается и процессоров и чипов памяти и видеочипов и всей сотальной микроэлектроники она делается в сотнях разных контор каждая из которых лучшая в своей смфере — а если хотите получить гавно на выходе то да надо все далать самим в итоге продукт будет как при совке свой дешовывй и гавеный — такое нужно будет толкьо в том случае еслши мы будем как северная корея за железным занавесом, но прит нынешних открытых границах и мировой торговле смысла в этом нет.

          #876674
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    20.01.1701:00:29

    Посмотрим что дальше в этой сфере будет.

    #876663
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