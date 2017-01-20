В городе Лиски Воронежской области открылся новый корпус школы № 1

Завершение строительства и открытие пристройки к основному зданию МКОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза М.А. Машина» в Лисках состоялись в конце прошлого года. Это позволило школе ликвидировать обучение во вторую смену. В 2016-2017 учебном году в учреждении обучаются 353 школьника.

В здании имеется отдельный блок для учащихся начальных классов с учебными кабинетами, помещениями для группы продленного дня, раздевалками и входом с пандусом и лифтами для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для учащихся 5-11 классов предусмотрены современные учебные кабинеты и лаборатории.

Собственная телестудия и роботы: теперь лискинским ребятам учиться — одно удовольствие. Школа № 1 имени героя Советского Союза Митрофана Машина дождалась масштабной реконструкции — новый корпус, классы и оборудование, школа может принять более тысячи ребят.

В школьной столовой работает инновационный сервис «Сбербанка» — «Ладошки». Суть его заключается в том, что ученики могут оплачивать свои обеды через специальные терминалы: к аппарату прикладывается ладонь, и деньги списываются с лицевого счета, который контролируется и пополняется родителями. Эта же система действует в качестве пропускной на входе и выходе из школы.

Предмет особой гордости учебного заведения — библиотека-медиатека. Здесь собрана большая коллекция необходимой ученикам литературы, в том числе обеспечено подключение к электронной библиотеке «Литрес».

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Лискинская школа № 1 носит имя участника Великой Отечественной войны, командира батареи 500-го миномётного полка Митрофана Машина.

Половина кабинетов и аудиторий в этой школе — специализированные. Оснащение такое, каким далеко не каждая воронежская гимназия может похвастаться. Вот, к примеру, класс робототехники. Здесь ребята учатся основам программирования и собирают чудо-машины. А еще у школы — собственная телестудия, кулинарный класс, ателье и многофункциональная библиотека. Татьяна Ковалева, заведующая школьной библиотекой: «Здесь несколько зон. Первая — это зона доступа к образовательным электронным ресурсам, дети могут работать в интернете по заданию учителя или по своей инициативе. Следующая зона у нас — зона тихого чтения».