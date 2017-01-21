Объемы производства стеклотары на предприятиях Московского РАТМ Холдинга достигли рекорда

Объемы производства стеклотары на предприятиях РАТМ Холдинга достигли рекорда. В 2016 году на промышленной площадке АО «Завод «Экран» (актив РАТМ Холдинга) выпустили 421,3 млн единиц стеклотары, из них 57,6 млн по технологии NNPB. Для сравнения: в 2015 году — 340,5 млн и 34 млн соответственно.

В декабре 2016 года на территории АО «Завод «Экран» создан индустриальный парк «Экран» типа brownfield. Поскольку большая часть территории промплощадки, зданий и сооружений в периметре принадлежат АО «Завод «Экран», статус управляющей компании промпарка присвоен акционерному обществу. Согласно действующему законодательству, вести производственную деятельность УК не может, поэтому стекольное производство сосредоточено на ООО «Сибирское стекло» и ООО «Новое стекло». В 2017 году предприятия планируют изготовить 471 млн штук стеклоизделий.