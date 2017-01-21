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Производство

Объемы производства стеклотары на предприятиях Московского РАТМ Холдинга достигли рекорда

Объемы производства стеклотары на предприятиях РАТМ Холдинга достигли рекорда. В 2016 году на промышленной площадке АО «Завод «Экран» (актив РАТМ Холдинга) выпустили 421,3 млн единиц стеклотары, из них 57,6 млн по технологии NNPB. Для сравнения: в 2015 году — 340,5 млн и 34 млн соответственно.

В декабре 2016 года на территории АО «Завод «Экран» создан индустриальный парк «Экран» типа brownfield. Поскольку большая часть территории промплощадки, зданий и сооружений в периметре принадлежат АО «Завод «Экран», статус управляющей компании промпарка присвоен акционерному обществу. Согласно действующему законодательству, вести производственную деятельность УК не может, поэтому стекольное производство сосредоточено на ООО «Сибирское стекло» и ООО «Новое стекло». В 2017 году предприятия планируют изготовить 471 млн штук стеклоизделий.

http://www.upakovano.ru/news/504315

Москва, РАТМ Холдинг
  • Игорь Котов
    21.01.1719:51:30

    Я вот не понимаю, повышение объемов производства стеклотары на московском РАТМ Холдинга, это разве достижение? По моему это простое завоевание внутреннего рынка. А значит кто-то стал производить стеклотары меньше. Вот если бы освоили какую-нибудь новую технологию, которая позволила бы выйти на внешние рынки, тогда это было бы достижение. А так это простое перераспределение рынка. Похоже на рекламу.

    #877181
  • Samboris Samboris
    22.01.1700:10:36

    Я ратую за возвращение к совковости — пункты приема стеклотары.

    Стандартизированные банки и бутылки с высокой залоговой стоимостью. Не стандарт — раз в 10 дороже.

    Раньше — 2 пустые бутылки = 1 лимонад, 3 = бутылка пива.

    Сейчас эта груда выбрасываемого стекла (неразлагаемого!) засоряет на века окрестности городов и весей   

    #877235
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      22.01.1700:44:27

      Где как. У нас «народ» каждую неделю к воскресенью стабильно подчищает окрестности. В воскресенье у магазина сдача стеклотары. Дешёво конечно, но мужики волокут.

      #877236
      • Samboris Samboris
        22.01.1700:55:43

        Надо на государственном уровне это делать. Тогда народ за пустой бутылкой и банкой охотится будет, если кто-то сам сдать поленился.

        #877241
        • Нет аватара Artemij
          22.01.1701:32:37

          У нас уже пластик принимают, так дворники даже с контейнеров пластиковые бутылки собирают и сдают

          #877243
        • Нет аватара Yarhann
          22.01.1701:40:10

          вот почему вы все время суете государство в занятие всякой ерундой — вот только стеклотарой еще не хватало заниматься — что бы создали очередной департамент в москве и еще с полсотни управлений по всей РФ — нахрена оно упало не несите чепуху .

          А самый простой вариант сделать стеклотару дороже это поднять цену на энергоносители для внутреннего потребителя — для выплавки стекла требуется очень много энергии это основное что входит в стоимость тары. Именно поэтому в германии очень дорогие бутылки и другое вторсырье.

          #877245
  • Нет аватара kuffa
    22.01.1703:04:41

    Че-то кто-то маку поел похоже. РАТМ и его площадки типа завода ЭКРАН в Новосибирске если что находятся

    #877256
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