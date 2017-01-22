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Информационные технологии

Миграционная ГИС «Мир» перешла с серверов IBM на «Эльбрусы» и СПО

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что в 2016 году ведомственный сегмент государственной системы «Мир» был переведен с иностранного проприетарного программного обеспечения (ПО) и оборудования на свободное программное обеспечение (СПО) и оборудование отечественных компаний. Таким образом Минкомсвязь России реализовала первый шаг по импортозамещению системы «Мир».

Сейчас на базе системы «Мир» осуществляется выдача документов, удостоверяющих личность, среди которых паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, документ иностранного гражданина, удостоверение беженца и другие. В дальнейшем система будет использована для выпуска электронных паспортов гражданина РФ. Вообще в состав системы «Мир» входят ведомственные сегменты МВД России, Минкомсвязи России, Минфин России, Минобороны России, МИД России, ФСБ России, Минтранс России и Росморречфлота.

«Суммарная стоимость закупки отечественного оборудования, внедрения и годовой поддержки данного решения меньше, чем стоимость только годовой поддержки оборудования иностранного производства. Данное решение позволило избавиться от зависимости от технической поддержки оборудования и коммерческого ПО зарубежных производителей», — отметил директор Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Черненко. Сумма контракта по первому тендеру составила ₽49,5 млн, по второму— ₽195,3 млн.

Используются более 130 серверов, построенных на отечественных процессорах архитектуры «Эльбрус», межсетевые экраны «Рубикон-К», произведенные российской компанией НПО «Эшелон», а также более 20 решений на базе СПО. Производительность программно-аппаратного комплекса на базе процессоров архитектуры «Эльбрус» соответствует требованиям системы «Мир».

Также в 2016 году Минкомсвязь России провела работы по проектированию программно-технических решений и разработке типового программного обеспечения для оказания государственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов нового поколения в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

http://minsvyaz.ru/ru/events/36369/

СПО, импортозамещение, Эльбрус
  • Фабрикантъ Фабрикантъ
    23.01.1700:52:00

    Очень порадовали! Начинается внедрение Эльбрусов! И главное — итоговая цена ниже…

    #877411
    • Ярослав Паюсов Ярослав Паюсов
      23.01.1703:30:25

      Да… По цене — это, конечно, вдвойне хорошо. Думалось, что они дорогие, но это, видимо, по меркам персональных компьютеров. Интересно было бы узнать цену в прошлые годы и сейчас, а то тут как-то не совсем ясно она указана…

      Отредактировано: Ярослав Паюсов~03:31 23.01.17
      #877432
      • Бамбармия Кергуду Бамбармия Кергуду
        23.01.1703:52:36

        По ценообразованию Dell/HP/IBM вообще все сложно, если вы посмотрите на сайты интеграторов — там цен нет вообще, потому что все решается исключительно после личной беседы, в рамках которой оценят толщину кошелька покупателя. Поэтому ситуация, когда один и тот же сервер/СХД продается одной компании за 300 тыр, а другой за 500 — рядовое явление. Это касается и Cisco, и Nortel. Ну и, конечно, поддержка. Покупать сервер без поддержки — все равно, что просто выкинуть деньги на ветер. SLA на реакцию в течение 24 часов — удобная плюшка, но крайне не демократичная по цене, ну и, опять же, все зависит от кошелька.

        Поэтому нет ничего удивительного в том, что совокупная стоимость владения проектом на «жутко дорогом» Эльбрусе может оказаться дешевле, чем от именитых брендов.

        #877434
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