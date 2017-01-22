Миграционная ГИС «Мир» перешла с серверов IBM на «Эльбрусы» и СПО

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что в 2016 году ведомственный сегмент государственной системы «Мир» был переведен с иностранного проприетарного программного обеспечения (ПО) и оборудования на свободное программное обеспечение (СПО) и оборудование отечественных компаний. Таким образом Минкомсвязь России реализовала первый шаг по импортозамещению системы «Мир».

Сейчас на базе системы «Мир» осуществляется выдача документов, удостоверяющих личность, среди которых паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, документ иностранного гражданина, удостоверение беженца и другие. В дальнейшем система будет использована для выпуска электронных паспортов гражданина РФ. Вообще в состав системы «Мир» входят ведомственные сегменты МВД России, Минкомсвязи России, Минфин России, Минобороны России, МИД России, ФСБ России, Минтранс России и Росморречфлота.

«Суммарная стоимость закупки отечественного оборудования, внедрения и годовой поддержки данного решения меньше, чем стоимость только годовой поддержки оборудования иностранного производства. Данное решение позволило избавиться от зависимости от технической поддержки оборудования и коммерческого ПО зарубежных производителей», — отметил директор Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Черненко. Сумма контракта по первому тендеру составила ₽49,5 млн, по второму— ₽195,3 млн.

Используются более 130 серверов, построенных на отечественных процессорах архитектуры «Эльбрус», межсетевые экраны «Рубикон-К», произведенные российской компанией НПО «Эшелон», а также более 20 решений на базе СПО. Производительность программно-аппаратного комплекса на базе процессоров архитектуры «Эльбрус» соответствует требованиям системы «Мир».

Также в 2016 году Минкомсвязь России провела работы по проектированию программно-технических решений и разработке типового программного обеспечения для оказания государственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов нового поколения в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).