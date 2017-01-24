Импортозамещение в САПР. Инфографика.

В 2016 году программа компании АСКОН «Трейд-ин. Замещение» по замене зарубежных САПР показала существенный рост: число рабочих мест, на которых системы КОМПАС-3D и КОМПАС-График пришли на смену иностранным продуктам, выросло по сравнению с прошлым годом в три раза и достигло 450.

От уже внедренных импортных CAD-систем в пользу решений АСКОН отказались 27 предприятий из 20 российских регионов: производители энергетического и электрооборудования, автомобильных комплектующих, оборудования для агропромышленного комплекса, медицинского оборудования, проектные подразделения предприятий обрабатывающей промышленности, проектные институты и строительно-монтажные организации. Всего же за восемь лет действия программы с зарубежных продуктов на решения АСКОН перешли 111 предприятий. В 2016 году самый крупный «трейд-ин» составил 200 рабочих мест в одном из проектных институтов Дальнего Востока.



Итоги акции Трейд-ин. Замещение 2016.

Возможностями продуктов АСКОН по наследованию инженерных данных удовлетворены и малые, и крупные предприятия. При этом заказчики проявляют интерес к замещению не только CAD-систем, но и более сложных продуктов. В 2016 году на ряде предприятий велись проекты по замене зарубежных PLM-комплексов на Комплекс АСКОН на основе САПР техпроцессов ВЕРТИКАЛЬ и системы управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM.

Для сравнения инфографика за 2015 год:



Итоги акции Трейд-ин. Замещение 2015.

Как видно из инфографики, импортозамещение в области САПР набирает обороты, темпы понемногу растут. Всё это происходит по экономическим причинам в условиях открытой конкуренции с мировыми лидерами, без какой-либо обязаловки со стороны государства и, что особенно важно, не требует вложения государственных средств в не самой простой финансовой ситуации.

Программа АСКОН «Трейд-ин. Замещение» (подробнее об условиях программы ) по замене зарубежных САПР и PDM-систем действует с 2009 года.