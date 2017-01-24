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Информационные технологии

Импортозамещение в САПР. Инфографика.

В 2016 году программа компании АСКОН «Трейд-ин. Замещение» по замене зарубежных САПР показала существенный рост: число рабочих мест, на которых системы КОМПАС-3D и КОМПАС-График пришли на смену иностранным продуктам, выросло по сравнению с прошлым годом в три раза и достигло 450.

От уже внедренных импортных CAD-систем в пользу решений АСКОН отказались 27 предприятий из 20 российских регионов: производители энергетического и электрооборудования, автомобильных комплектующих, оборудования для агропромышленного комплекса, медицинского оборудования, проектные подразделения предприятий обрабатывающей промышленности, проектные институты и строительно-монтажные организации. Всего же за восемь лет действия программы с зарубежных продуктов на решения АСКОН перешли 111 предприятий. В 2016 году самый крупный «трейд-ин» составил 200 рабочих мест в одном из проектных институтов Дальнего Востока.

  • Итоги акции Трейд-ин. Замещение 2016.
  • Итоги акции Трейд-ин. Замещение 2016.

Возможностями продуктов АСКОН по наследованию инженерных данных удовлетворены и малые, и крупные предприятия. При этом заказчики проявляют интерес к замещению не только CAD-систем, но и более сложных продуктов. В 2016 году на ряде предприятий велись проекты по замене зарубежных PLM-комплексов на Комплекс АСКОН на основе САПР техпроцессов ВЕРТИКАЛЬ и системы управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM.

Для сравнения инфографика за 2015 год:

  • Итоги акции Трейд-ин. Замещение 2015.
  • Итоги акции Трейд-ин. Замещение 2015.

Как видно из инфографики, импортозамещение в области САПР набирает обороты, темпы понемногу растут. Всё это происходит по экономическим причинам в условиях открытой конкуренции с мировыми лидерами, без какой-либо обязаловки со стороны государства и, что особенно важно, не требует вложения государственных средств в не самой простой финансовой ситуации.

Программа АСКОН «Трейд-ин. Замещение» (подробнее об условиях программы) по замене зарубежных САПР и PDM-систем действует с 2009 года.

http://ascon.ru/press/news/items/?news=2490

КОМПАС-3D, АСКОН, САПР, IT, ITnews, ПО, импортозамещение, инфографика
  • Нет аватара Maggey
    24.01.1713:36:12

    Еще бы государство поддержало в виде закона запрещающего закупать иностранные САПР если есть аналогичные российские. Хоть санкции помогли импортозамещению.

    Сталкивался с AutoCAD и КОМПАС. Как по мне КОМПАС понятнее и легче в изучении.

    #877821
    • Нет аватара Ascon
      24.01.1713:45:07

      Обязаловка не нужна. Если предприятие долгое время работало на западных САПР ему будет крайне не выгодно переходить на отечественные. Суть нашей программы «Трейд-ин. Замещение» в том, что мы помогаем предприятиям максимально безболезненно перейти на наше программное обеспечение. Где-то мы проводим обучения, где-то помогаем перевести документацию в наш формат, где-то проводим интеграцию с имеющимся оборудованием или оставшимися иностранными САПР. Весь этот комплекс мер позволяет сделать переход безболезненным и экономически выгодным.

      #877825
      • Нет аватара Maggey
        24.01.1713:58:56

        Понимаю. Просто хотелось бы чтобы переход на отечественные САПР был быстрее. Наверно Вам надо активнее продвигать свою продукцию и пояснять плюсы от перехода. Надеюсь хоть иностранного САПР нету на секретных оборонных заводах.

        #877829
        • Нет аватара Jeckk
          24.01.1714:27:35

          Всем добрый день! Каждый день читаю портал, теперь пришло время зарегистрироваться.

          Гос. Организации, устраивающие тендеры, не могут купить западный продукт, если есть отечественный аналог. Есть нелёгкая база Минпромторга, где они должны сравнивать запрошенное ПО и отечественные аналоги.

          Хоть я уважаю компанию Аскон и желаю масштабного развития, к сожалению, качество наших, так называемых, аналогов очень невелико.

          Иностранный САПР во всю используется и на секретных, и на открытых заводах.

          Инженеры (с кем достаточно часто приходится общаться по работе) недовольны переходом с полноценных зарубежных систем на наши. Это как с Мерседеса на ВАЗ пересесть.

          651 сотрудник Аскона не может сделать продукт, превосходящий своего прямого конкурента, у которого 6,5 тысяч человек в штате. К сожалению.

          Тема Импортозамещения и «Трейд-ин» — огромный толчок для продаж и распространения нашего САПРа и ПО в целом. Только, пожалуйста, вкладывайте деньги в разработку и в обучение пользователей, а не «снимайте сливки» в виде сверхприбыли.

          #877831
          • Нет аватара Ascon
            24.01.1714:37:09

            Только, пожалуйста, вкладывайте деньги в разработку и в обучение пользователей, а не «снимайте сливки» в виде сверхприбыли.

            Ну у нас в общем-то никаких сверхприбылей от импортозамещения нет. У нас более 9000 заказчиков, 111 заказчиков добавилось по «Трейд-ин» это около 1%. Развитие у нас идёт постоянно, посмотрите наш блог — мы полностью переработали интерфейс и методики работы в новой версии, постоянно совершенствуем собственное математическое ядро и библиотеки.

            #877838
            • Нет аватара Jeckk
              24.01.1715:53:20

              Вот теперь обязательно почитаю.

              Я также продаю и Ваше ПО, но всё-таки организации отдают предпочтение Автодеску.

              Сейчас очень многие попали в список санкций, и отгрузить Автокады им нельзя. Поэтому Ваш ход, господа. Надеюсь на Ваше развитие!

              #877863
          • Комментарий удален
        • Нет аватара Ascon
          24.01.1714:28:32

          Если уж что и запрещать, так преподавание иностранного ПО в учебных заведениях. Без этого преподавателей будет крайне тяжело заставить менять учебные программы.

          #877832
    • Алексей Григорьев Алексей Григорьев
      24.01.1714:17:31

      Не надо запрещать надо поднять пошлины на ввозимое из-за рубежа, если хотят продавать свою продукцию в России то пусть строят заводы с полной локализацией.

      #877830
      • Нет аватара Ascon
        24.01.1714:30:38

        В ПО не может быть локализации производства. Кто контролирует исходный код или его существенную часть, тот контролирует всё.

        #877834
    • de_moore de_moore
      24.01.1715:28:40

      Смотря в какой отрасли ты этим сапром пользуешься. Если машиностроение то Компас, если же строительство то AutoCad, если геодезические, маркшейдерские и дорожные работы то однозначто Civil, хотя это по сути тот же Cad

      #877848
    • Нет аватара gritsevsky
      24.01.1715:38:25

      Сталкивался с AutoCAD и КОМПАС. Как по мне КОМПАС понятнее и легче в изучении.

      Я на КОМПАС с AutoCAD-а перешел где-то в 1993 — 1994 году, с 10-го Аутокада на Компас 4.6. Это были еще ДОСовские версии. Преимуществом Компаса были более простой интерфейс и привязанность к ГОСТ-ам. Эти отличия сохранились и в виндосовских версиях. Аутокад слишком наворочен и утомляет лазаньем по менюшкам. Это при машиностроительном черчении, возможно в других работах это не так. С последними версиями Аутокада сравнивать не могу, завод плотно сидит на КОМПАСе и Аутокад я дано не видел.

      #877854
  • Vadim Makarov
    24.01.1714:30:01

    Есть ли у Вас сравнительные таблицы Вашего ПО с конкурентами (по функционалу, CAD)?

    Это прекрасно, что наше ПО внедряется, надо попробовать его. Еще есть наш NanoCad (вроде наш) — тоже ничего так.

    #877833
    • Нет аватара Ascon
      24.01.1714:44:01

      Есть ли у Вас сравнительные таблицы Вашего ПО с конкурентами (по функционалу, CAD)?

      Подобные сравнения очень индивидуальны. По сути сравнение нужно делать под конкретное предприятие. Для разных предприятий нужен разный функционал, в чём-то мы превосходим аналоги, в чём-то мы равны, а в чём-то отстаём. Но часто оказывается, что предприятие использует западный САПР в тех областях, где мы уже превзошли аналоги. Для подобных предприятий выгода нашего «Трейд-ин» очевидна.

      #877839
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