В Муроме Владимирской области открыт диализный центр

В Муроме состоялось открытие диализного центра, созданного в рамках государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Владимирской области.

Это уже второй во Владимирской области диализный центр, открытый в рамках государственно-частного партнерства. Лечение почек здесь будут получать жители не только Муромского, но и Меленковского, Гороховецкого районов. Гемодиализ спасает сотни жизней. И даже с тяжелой болезнью у людей сохраняется высокое качество жизни.

Объем инвестиций в муромский диализный центр превысил 4,2 млн. евро. В здании, в котором он разместился, была проведена реконструкция, которая завершилась в конце 2016 года. Центр рассчитан на 25 диализных мест, которые будут обслуживаться в трехсменном режиме. Учреждение в месяц сможет принимать до 150 пациентов (при необходимости этот объём может быть увеличен до 200 человек). Здесь установлено новейшее оборудование для гемодиализа экспертного класса: аппараты «искусственная почка», установка обратного осмоса, подготовки и подачи воды и концентратов и другая современная техника.

Для пациентов лечение в этом учреждении — бесплатное. Оплата будет производиться за счет средств Фонда ОМС по единому тарифу. С появлением центра в Муроме существенно увеличится объём оказания диализной помощи для пациентов округа и близлежащих районов, а специализированная помощь станет более доступной. Лечение в центре будет осуществляться по самым высоким европейским стандартам высококвалифицированным российским медицинским персоналом, прошедшим специальное обучение в центрах «Б.Браун». Качество проведения процедур контролируется ежемесячно.