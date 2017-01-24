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Российские проекты за рубежом

ИЯФ им. Г. И. Будкера поставили в ФРГ оборудование для Европейского рентгеновского лазера

  • Туннель основного ускорителя XFEL,
  • Туннель основного ускорителя XFEL,

Ученые Института ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ) СО РАН поставили в Гамбург уникальное оборудование для новой исследовательской мега-установки — Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (European XFEL). Работа над его разработкой продолжалась почти 10 лет, стоимость оборудования превысила €20 млн.

«Работа созданного в ИЯФ СО РАН оборудования играет ключевую роль для всей системы распределения гелия на European XFEL. Оно включает в себя сложную систему гелиевых трубопроводов и распределительных боксов, работающих при температуре до 2 Кельвина», — приводит пресс-служба слова руководителя рабочей группы в XFEL Бернда Петерсона. Он также отметил, что все поставленное оборудование полностью отвечает техническим требованиям и европейским стандартам безопасности.

Наиболее значительной частью вклада ИЯФ СО РАН является разработка и поставка криогенных и вакуумных систем European XFEL. Проверка оборудования продолжалось более трех лет, в нем непрерывно участвовало несколько человек, работающих как в лабораториях и испытательных площадках ИЯФ СО РАН, так и непосредственно в Германии.

European XFEL позволит проводить недоступные в настоящее время эксперименты во многих областях науки — от материаловедения до структурной биологии. Среди наиболее захватывающих применений — детальное исследование вирусов, расшифровка молекулярного состава клеток, получение объемных изображений нанообъектов, изучение процессов, происходящих глубоко внутри планеты. Недавно в Гамбурге был завершен важный этап ввода линейного ускорителя European XFEL в эксплуатацию — более чем 1,5 километровый линейный ускоритель охладили до температуры 2 Кельвина. Ожидается, что первые эксперименты пользователей начнутся уже осенью 2017 года.

Одна из станций будет называться Фемтосекундные рентгеновские эксперименты. «Она будет использоваться для изучения ультрабыстрых процессов в химии и биохимии, и позволит ученым увидеть промежуточные этапы химических реакций, — отметил пресс-атташе XFEL Джозеф Пиргросси. — Эта станция может также неофициально называться „молекулярное кино“, так как будет „снимать“ реакции, происходящие на временных масштабах, приближающихся к фемтосекунде».

Второй пользовательский центр — Станция для исследования отдельных кластеров и биомолекул и параллельной фемтосекундной кристаллографии — будет предназначена для анализа мельчайших структур, таких как вирусы и макромолекулы, на атомном уровне, в том числе в структурной биологии.

 http://press.inp.nsk.su/p...kh-okhladili-do-2-k-271-s 

http://tass.ru/sibir-news/3963140

ИЯФ им. Г. И. Будкера, ФРГ
  • Победа
    24.01.1716:14:34

    Тупые русские выводят западную науку на новый уровень, отличный заголовок для этой статьи.

    #877873
  • Нет аватара Иванушка
    24.01.1717:46:55

    Все современное на запад, но не России! К сожалению Россия в 20 веке была сырьевым придатком, а теперь в 22 веке технологическим! России не дадут развиться, изнее выкачивали ресурсы, теперь технологии! Россия всегда останется РЕСУРСОМ для запада, будь то сырьевым или технологичным или мозговым… Меня это разочаровывает! Щас лебералы и псевдо знатоки начнут гогадать и минусовать т.к. правду слышать это больно!

    #877893
    • alex4spb alex4spb
      24.01.1717:58:55

      сырьевым или технологичным или мозговым…
      это пять!    

      #877895
      • Нет аватара Иванушка
        24.01.1718:07:01

        alex4spb, мне не смешно! Через пару лет Россия будит покупать у той же Германии рентгеновские опара в за миллионы франков, при этом в не состоянии будит изготавливать свои.

        #877898
        • Нет аватара Strannic
          24.01.1718:39:37

          Иванушка, не тупите. Здесь не тот ресурс

          #877914
      • Нет аватара Иванушка
        24.01.1718:07:56

        alex4spb, марок. пардон

        #877900
        • alex4spb alex4spb
          24.01.1718:09:00

          alex4spb, марок. пардон
          ещё лучше!!!       

          #877901
        • Нет аватара Bane
          24.01.1718:16:33

          Вы из будущего или прошлого вещаете? Если будущего скажите кто чемп мира по футболу 2018 выиграл?

          #877904
          • Нет аватара Иванушка
            24.01.1718:21:42

            Bane, Тут уж как вы воспримите, каждый сам определяет для себя, будущее это или прошлое. По поводу футбола: А это что такое?

            #877906
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