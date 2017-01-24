ИЯФ им. Г. И. Будкера поставили в ФРГ оборудование для Европейского рентгеновского лазера



Туннель основного ускорителя XFEL,

Ученые Института ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ) СО РАН поставили в Гамбург уникальное оборудование для новой исследовательской мега-установки — Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (European XFEL). Работа над его разработкой продолжалась почти 10 лет, стоимость оборудования превысила €20 млн.

«Работа созданного в ИЯФ СО РАН оборудования играет ключевую роль для всей системы распределения гелия на European XFEL. Оно включает в себя сложную систему гелиевых трубопроводов и распределительных боксов, работающих при температуре до 2 Кельвина», — приводит пресс-служба слова руководителя рабочей группы в XFEL Бернда Петерсона. Он также отметил, что все поставленное оборудование полностью отвечает техническим требованиям и европейским стандартам безопасности.

Наиболее значительной частью вклада ИЯФ СО РАН является разработка и поставка криогенных и вакуумных систем European XFEL. Проверка оборудования продолжалось более трех лет, в нем непрерывно участвовало несколько человек, работающих как в лабораториях и испытательных площадках ИЯФ СО РАН, так и непосредственно в Германии.

European XFEL позволит проводить недоступные в настоящее время эксперименты во многих областях науки — от материаловедения до структурной биологии. Среди наиболее захватывающих применений — детальное исследование вирусов, расшифровка молекулярного состава клеток, получение объемных изображений нанообъектов, изучение процессов, происходящих глубоко внутри планеты. Недавно в Гамбурге был завершен важный этап ввода линейного ускорителя European XFEL в эксплуатацию — более чем 1,5 километровый линейный ускоритель охладили до температуры 2 Кельвина. Ожидается, что первые эксперименты пользователей начнутся уже осенью 2017 года.

Одна из станций будет называться Фемтосекундные рентгеновские эксперименты. «Она будет использоваться для изучения ультрабыстрых процессов в химии и биохимии, и позволит ученым увидеть промежуточные этапы химических реакций, — отметил пресс-атташе XFEL Джозеф Пиргросси. — Эта станция может также неофициально называться „молекулярное кино“, так как будет „снимать“ реакции, происходящие на временных масштабах, приближающихся к фемтосекунде».

Второй пользовательский центр — Станция для исследования отдельных кластеров и биомолекул и параллельной фемтосекундной кристаллографии — будет предназначена для анализа мельчайших структур, таких как вирусы и макромолекулы, на атомном уровне, в том числе в структурной биологии.

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