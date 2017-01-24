Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что в рейтинге 2016 года «Индекс готовности к сетевому обществу» Всемирного экономического форума (ВЭФ) Россия заняла второе место в мире по уровню доступности услуг сотовой связи и десятое место в мире по уровню доступности услуг широкополосного доступа (ШПД) в интернет, на один пункт опередив США, которые заняли 11 место", — говорится в сообщении.

Кроме того, по уровню доступности цен на услуги связи за 2016 год РФ опередила ряд крупных развитых стран мира. Так, цены на услуги сотовой связи в РФ оказались ниже, чем в Индии, ссылается министерство на рейтинг. Отмечается, что в Индии цены на мобильную связь считаются одними из самых низких в мире из-за высокого уровня конкуренции.

Финляндия заняла 12 место, Германия — 27, Корея — 35. В рейтинге доступности цен на услуги связи РФ опередил только Гонконг, сопоставимый по площади с Москвой, при этом население Гонконга более чем в два раза меньше, чем в Москве.

«На фоне позитивных изменений на рынке мобильной связи, цены на услуги ШПД сохранились на весьма привлекательном уровне. В 2016 году Россия по итогам рейтинга опередила Японию, которая заняла 21 место, Францию (37-е), Грецию (47-е). Для сравнения, цены на услуги ШПД в странах БРИКС остаются достаточно высокими: Бразилия — 14 место, Индия — 36-е, ЮАР — 61-е, Китай — 68-е», — сообщает министерство.

Минкомсвязи отмечает, что РФ участвует в «Индексе готовности к сетевому обществу» с 2012 года, при этом за пять лет РФ продвинулась в рейтинге с 56 места на 41 место или на 15 мест.