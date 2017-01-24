Подмосковная компания «Связь инжиниринг КБ» наращивает объемы производства

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Связь инжиниринг КБ» — первое с 1991 года предприятие по созданию новых технологий производства печатных плат, построенное с нуля. Ежедневно здесь выпускают выпускают 10-15 наименований изделий.

Продукция компании сегодня востребована оборонно-промышленным комплексом страны, а так же в таких сферах деятельности, как телекоммуникации и связь, космос, гражданская авиация, медицина, транспорт, нефтегазовая отрасль, другие. В месяц на предприятие поступает до 60-80 заказов на изготовление печатных плат различной степени сложности. Со многими заказчиками заключены долгосрочные контракты.

Оборот продукции ООО «Связь инжиниринг КБ» за 2016 год составил порядка 120 млн рублей. К концу наступившего года новое предприятие намерено увеличить его в пять раз, выйти на самоокупаемость и стать одним из лучших производителей печатных плат нового поколения в России.

При выходе завода на проектную мощность будет возможно обеспечить потребности российского рынка в части сложных печатных плат с короткими сроками изготовления. Это важно, учитывая, что в настоящий момент практически 100% таких плат закупается за рубежом.

«Мы производим печатные платы до 20 слоев, в том числе 5-го класса точности, а также с элементами 6-го на стандартных материалах типа FR-4, — рассказывает и.о. генерального директора ООО „Связь инжиниринг КБ“ Андрей Жигачев. — Также отработали технологию производства печатных плат из современных СВЧ материалов до 8 слоев, делаем так называемые смешанные конструкции, „бутерброды“ до 12 слоев. Мы ориентированы на производство средних и малых серий, прототипов при большой номенклатуре, то, что сегодня особенно востребовано на отечественном рынке, налаживаем производство, при котором возможна гибкая перестройка технологий при появлении у заказчиков новых потребностей, — добавил и.о. генерального директора. Говорить о резком скачке объемов продаж пока рано, но, тем не менее, в прошедшем году объем достиг порядка 120 млн. рублей. На следующий год рассчитываем увеличить оборот в пять раз, что составит порядка 600 млн рублей».

На территории правобережного участка особой экономической зоны «Дубна» завод полного цикла действует около полутора лет.