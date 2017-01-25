Партия военно-транспортных Ми-8МТВ-5-1 поступила в войска

Холдинг «Вертолеты России» поставил партию военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 для Минобороны РФ, сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении говорится, что вертолеты прошли все виды испытаний, а военное представительство провело контроль их качества в агрегатно-механическом и сборочном производстве завода.

Машины также прошли испытания на летно-испытательном комплексе и переданы военному ведомству.

Позже вертолеты планируется оснастить современным пилотажно-навигационным комплексом, а также новой вспомогательной силовой установкой. Это позволит создать машину с улучшенными характеристиками, сообщил заместитель генерального директора по продажам холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев.

Ми-8МТВ-5-1 является модификацией одного из самых массовых вертолетов в мире Ми-8 и создан для переброски грузов и техники массой до 4 тонн.