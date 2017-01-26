Восстановление дачи Самойлова под Петербургом

Было:
Стало:
Забор портит впечатление.
Недостроили ещё наверное — благоустройство территории не закончено.
Можно подробнее. Чья дача, сколько восстановление шло
Дачу Самойловой в Динамо возродили из руин под общественный
объект
Дачу Самойловой на Павловском шоссе, 10, в поселке Динамо
под Павловском возродили из руин. Внутри должен расположиться
общественный объект, но подробности пока не сообщаются.Эта дача — главное здание бывшей Графской Славянки, как ранее
именовалось Динамо. Двухэтажный усадебный дом был построен в середине XVIII века, а в 1835 году его реконструировал для графини
Юлии Самойловой академик архитектуры Александр Брюллов.В последнее время дача стояла в руинах. В 2012 году город продал ее гендиректору ЗАО «Меркатор» Евгению Рудневу. Почти сразу прошла
очистка помещений от битого кирпича, а в 2014-м на фасадах
появились леса.В ходе восстановительных работ сноса сохранившихся стен не было —
их укрепили и дополнили утраченной кирпичной кладкой. Остальные
конструкции собрали из новых материалов. Основная коробка была
готова за год. Затем продолжились работы на фасадах и в интерьерах.Сейчас они завершены, а примерно через неделю ожидается ввод здания
в эксплуатацию, сообщил сегодня «Канонеру» Евгений Руднев. Внутри
расположится общественный объект, но о сути проекта наш собеседник
предпочел не распространяться.Городские власти со своей стороны тоже внесли вклад в восстановление усадебного комплекса, а именно провели ремонт
пруда-памятника. Работы заказал комитет по природопользованию.Градозащитники Петербурга на ура приняли решение собственника
восстановить старинную усадьбу. Это как минимум второй в границах
субъекта Федерации случай, когда возрождением занимается не федеральный бюджет, а частник. Так, в прошлом году в Ломоносове
начали реконструкцию усадьбы Отрада на улице Токарева, 2а. Там
предприниматель Олег Чермянин намерен разместить свое
жилище.
Эта дача — главное здание бывшей Графской Славянки, как ранее
именовалось Динамо. Двухэтажный усадебный дом был построен в середине XVIII века, а в 1835 году его реконструировал для графини
Юлии Самойловой академик архитектуры Александр Брюллов.
В последнее время дача стояла в руинах. В 2012 году город продал ее гендиректору ЗАО «Меркатор» Евгению Рудневу. Почти сразу прошла
очистка помещений от битого кирпича, а в 2014-м на фасадах
появились леса.
В ходе восстановительных работ сноса сохранившихся стен не было —
их укрепили и дополнили утраченной кирпичной кладкой. Остальные
конструкции собрали из новых материалов. Основная коробка была
готова за год. Затем продолжились работы на фасадах и в интерьерах.
Сейчас они завершены, а примерно через неделю ожидается ввод здания
в эксплуатацию, сообщил сегодня «Канонеру» Евгений Руднев. Внутри
расположится общественный объект, но о сути проекта наш собеседник
предпочел не распространяться.
Городские власти со своей стороны тоже внесли вклад в восстановление усадебного комплекса, а именно провели ремонт
пруда-памятника. Работы заказал комитет по природопользованию.
Градозащитники Петербурга на ура приняли решение собственника
восстановить старинную усадьбу. Это как минимум второй в границах
субъекта Федерации случай, когда возрождением занимается не федеральный бюджет, а частник. Так, в прошлом году в Ломоносове
начали реконструкцию усадьбы Отрада на улице Токарева, 2а. Там
предприниматель Олег Чермянин намерен разместить свое
жилище.
Май 2009 года:
Март 2015 года:
Сентябрь 2016 года:
http://yandex.ru/clck/jsr...3b&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
Спасибо за подробную информацию.
Я то на SSC фото увидел, посчитал достойным переноса на СуН
Добавь это в описание к новости.
Фото почему-то не открылись, но можно посмотреть по ссылке.
Спасибо.
Такое вообще обычно публикуем в блог Культура, Спорт, Общество.
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