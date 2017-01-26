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Фотофакты

Восстановление дачи Самойлова под Петербургом

Было:

Стало:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=630239&page=63

Санкт-Петербург, реставрация
  • Нет аватара uta7842
    26.01.1712:07:16

    Забор портит впечатление.

    #878510
  • Katamaran Katamaran
    26.01.1712:17:58

    Можно подробнее. Чья дача, сколько восстановление шло

    #878515
    • Orlan05 Orlan05
      26.01.1712:31:10

      Дачу Самойловой в Динамо возродили из руин под общественный объект

      Дачу Самойловой на Павловском шоссе, 10, в поселке Динамо под Павловском возродили из руин. Внутри должен расположиться общественный объект, но подробности пока не сообщаются.

      Эта дача — главное здание бывшей Графской Славянки, как ранее именовалось Динамо. Двухэтажный усадебный дом был построен в середине XVIII века, а в 1835 году его реконструировал для графини Юлии Самойловой академик архитектуры Александр Брюллов.

      В последнее время дача стояла в руинах. В 2012 году город продал ее гендиректору ЗАО «Меркатор» Евгению Рудневу. Почти сразу прошла очистка помещений от битого кирпича, а в 2014-м на фасадах появились леса.

      В ходе восстановительных работ сноса сохранившихся стен не было — их укрепили и дополнили утраченной кирпичной кладкой. Остальные конструкции собрали из новых материалов. Основная коробка была готова за год. Затем продолжились работы на фасадах и в интерьерах.

      Сейчас они завершены, а примерно через неделю ожидается ввод здания в эксплуатацию, сообщил сегодня «Канонеру» Евгений Руднев. Внутри расположится общественный объект, но о сути проекта наш собеседник предпочел не распространяться.

      Городские власти со своей стороны тоже внесли вклад в восстановление усадебного комплекса, а именно провели ремонт пруда-памятника. Работы заказал комитет по природопользованию.

      Градозащитники Петербурга на ура приняли решение собственника восстановить старинную усадьбу. Это как минимум второй в границах субъекта Федерации случай, когда возрождением занимается не федеральный бюджет, а частник. Так, в прошлом году в Ломоносове начали реконструкцию усадьбы Отрада на улице Токарева, 2а. Там предприниматель Олег Чермянин намерен разместить свое жилище.

      Май 2009 года:

      Март 2015 года:

      Сентябрь 2016 года:

       http://yandex.ru/clck/jsr...3b&keyno=0&b64e=2&l10n=ru 

      #878519
      • Nelton Nelton
        26.01.1712:53:30

        Спасибо за подробную информацию.

        Я то на SSC фото увидел, посчитал достойным переноса на СуН    

        #878528
        • Нет аватара Maggey
          26.01.1714:41:46

          Добавь это в описание к новости.

          #878568
    • Orlan05 Orlan05
      26.01.1712:36:42

      Фото почему-то не открылись, но можно посмотреть по ссылке.

      #878521
  • Human RS Human RS
    26.01.1713:37:08

    Такое вообще обычно публикуем в блог Культура, Спорт, Общество.

    #878546
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