В Иркутской области открыли производство российской сельхозтехники для малого бизнеса

В Усольском районе открыли производство российской техники для малого бизнеса. Первый образец «местных» механизированных грабель уже готов. Предприятие готово обеспечить техникой не только фермеров Иркутской области.

Сейчас завод выпускает валковые грабли. С их помощью в отличие от устаревших поперечных, фермеры могут собирать сено быстро и без потерь. Также на предприятии производят прессы и бороны, но они пока не очень востребованы. Вся техника «Облагроснаб» на треть дешевле других отечественных аналогов и в три раза дешевле зарубежных образцов.

Валерий Попков, генеральный директор ЗАО «Облагроснаб»:"Мы перешли на волковые грабли шестиметровые. Они нужны для подборки сена, для того, чтобы облегчить труд нашего крестьянина и мелких фермеров. Я считаю, что наши грабли — они очень прочные. Мы делаем их надежно".

В региональном Минсельхозе планируют обеспечить новой отечественной техникой 200 тысяч личных подсобных хозяйств и три с половиной тысячи фермерских. Кроме российской продукции, компания поставляет в Иркутскую область белорусские агрегаты и минеральные удобрения.