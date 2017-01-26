Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы по итогам 2016 года, поставив 25 млн тонн и обойдя Соединенные Штаты (24 млн тонн), Канаду и Австралию (по 20 млн тонн), свидетельствуют данные Российского экспортного центра (РЭЦ).

В РЭЦ отметили, что Украина и Франция поставили на внешний рынок по 18 млн тонн пшеницы, пишет газета «Известия » со ссылкой на «Интерфакс».

Отметим, что Украина ранее заявляла о рекордном экспортом зерна.

Крупнейшим покупателем российской пшеницы стал Египет. Поставки в эту страну в 2016 году также оказались рекордными — 5,7 млн тонн. На долю России пришлось более половины закупаемой Египтом пшеницы.

Россия также поставила пшеницу Турции, Бангладеш, Нигерии, Азербайджану, Йемену, Судану, Ирану, Марокко, ЮАР и Ливану.

Россия в 2016 году увеличила экспорт зерна до 40 млн тонн. От экспорта выручено 10 млрд долларов. При этом собрано в стране 119 млн тонн пшеницы — рекордный уровень с 1978 года.

Удастся ли России сохранить лидерство по экспорту пшеницы в 2017-м году? Об экспортном потенциале говорят запасы пшеницы у российских аграриев, которые растут. По данным на начало января, они превышают прошлогодний показатель на 23,4%, посчитали в аналитическом центре «СовЭкон». В начале декабря запасы были на 19,9% выше, чем годом ранее.

Экспортный спрос на пшеницу в ближайшее время по-прежнему будет закрываться главным образом за счет Юга, тогда как зерно из других регионов России будет маловостребованным, считает в «СовЭкон». Производители, скорее всего, начнут продавать зерно ближе к весне перед началом следующего сезона. Это может привести к падению цен на зерновые, не исключают в Российском зерновом союзе, передает Агроинвестор .