Презентация МиГ-35

23 фото + несколько видеофрагментов с презентации
Фото: Марина Лысцева
ТАСС
Фото: ОАК
Видео: Телеканал
«Звезда»
Для конкуренции СУшкам?Или зачем?
Глупый вопрос от глупого человека.
Ок, объясните мне, глупому, зачем нашей армии лёгкий
истребитель.
На пальцАх,пожалуйста…
На пальцАх,пожалуйста…
В войне побеждает тот кто побеждает в экономике. МИГ дешевле в производстве, обслуживании и эксплуатации.
Кроме того, легкий истребитель до сих пор хорошо покупается.
Возможно Индия проявит интерес где мы уже проигрывал большой
тендер, как раз по причине того что самолета с характеристиками
МИГ-35 еще не существовало. Экспорт в том числе МИГов позволит
развивать нашу авиацию более активно и дальше.
Не всё из Сушек по воробьям лупить. Найдётся и для легкого
истребителя задача.
Дешевле вылет.
Сама птичка дешевле — больше можно сделать.
Видимо и для конкуренции тоже раз Рогозин сегодня на презентации
сказал что для нас очень важно развитие именно этой линейки
самолетов возрождающегося КБ МИГ,так как мы очень приветствуем
конкуренцию инженерной конструкторской мысли.
Да они слабо пересекаются с Су, чуть больше, чем Боинг-747 с Суперджетом-100.
Для тяжелых истребителей гоняться за мелкими целями в ближнем
секторе — как-то накладно немного, и во всех армиях идеальным
считается баланс тяжелого истребителя, втречающего супостата на дальних дистанциях и москитного роя легких, добивающего остальных
на коротком плече.
Я так понимаю, а как товарищ минусовальщик это объяснит, или он только в глупости обвинять умеет?
Вообще как-то интересно получилось еще полтора два года назад все
переживали что МИГ почти банкрот,на этом сайте вместе радовались
когда ему заказы дали на палубные самолеты,про МИГ-35 как-то и непонятно ничего было нужен он не нужен,будет не будет,а тут вдруг
бах и презентация.И самолет очень хороший и к нам в ВКС большой
заказ будет.
к нам в ВКС большой заказ
будет
Контракт уже подписан?
Ну вот, пришел Север, и фсё испортил…
Я не знаю подписан или нет.Думаете это говорят для привличения
иностранных заказчиков?Возможно.Но 30 то которые до 20 года наверно
уж купят,про все 170 не знаю,но они эти 170 растянутся могут на долгие долгие годы,почему бы и нет.
КМК, нашему МО презентация нафик не нужна, они и так прекрасно уже
все знают, причем давным-давно…
Тогда зачем она? КМК:
1. Для налогоплательщиков. Пусть видят на что идут народные
деньги.
2. Для зарубежных покупателей. Не все имеют мощную разведку.
А за Миг, конечно, стоит порадоваться, тяжелые времена, надеюсь,
позади.
Да и сохраненная Школа многого стоит. Кстати, не у них ли ударный
беспилотник проектируют?
Для зарубежных покупателей. Не все имеют мощную
разведку
Для того, чтобы знать о существовании МиГ-35, можно вообще не иметь
никакой разведки, достаточно читать сообщения СМИ о тендере ВВС
Индии.
Уважаемый, Вы недооцениваете силу Искусства!
Вот эти все мигалочки, лунный свет и вкрадчивый голос Ведущего
повышает продаваемость на 15%-20%. А если после презентации был
банкет…
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27.01.1721:34:45 Контракт уже подписан?
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