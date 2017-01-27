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Фотофакты

Презентация МиГ-35

23 фото + несколько видеофрагментов с презентации

Фото: Марина Лысцева ТАСС

Фото: ОАК

Видео: Телеканал «Звезда»


РСК "МиГ" , МиГ, МиГ-35, ОАК
  • 1Deniz 1Deniz
    27.01.1720:42:48

    Для конкуренции СУшкам?Или зачем?

    #879089
    • Vikont Vikont
      27.01.1721:00:01

      Глупый вопрос от глупого человека.

      #879094
      • Igor Bulytchev Igor Bulytchev
        27.01.1721:11:25

        Глупый вопрос от глупого человека.

        Ок, объясните мне, глупому, зачем нашей армии лёгкий истребитель.

        На пальцАх,пожалуйста…    

        #879101
        • Нет аватара Clausson
          27.01.1721:40:45

          На пальцАх,пожалуйста…

          В войне побеждает тот кто побеждает в экономике. МИГ дешевле в производстве, обслуживании и эксплуатации.

          Кроме того, легкий истребитель до сих пор хорошо покупается. Возможно Индия проявит интерес где мы уже проигрывал большой тендер, как раз по причине того что самолета с характеристиками МИГ-35 еще не существовало. Экспорт в том числе МИГов позволит развивать нашу авиацию более активно и дальше.

          Отредактировано: Clausson~21:42 27.01.17
          #879120
    • Igor Bulytchev Igor Bulytchev
      27.01.1721:06:34

      Не всё из Сушек по воробьям лупить. Найдётся и для легкого истребителя задача.

      Дешевле вылет.

      Сама птичка дешевле — больше можно сделать.

      Отредактировано: Igor Bulytchev~21:08 27.01.17
      #879099
    • dinis karabliov dinis karabliov
      27.01.1721:19:13

      Видимо и для конкуренции тоже раз Рогозин сегодня на презентации сказал что для нас очень важно развитие именно этой линейки самолетов возрождающегося КБ МИГ,так как мы очень приветствуем конкуренцию инженерной конструкторской мысли.

      #879106
      • Igor Bulytchev Igor Bulytchev
        27.01.1721:30:35

        Да они слабо пересекаются с Су, чуть больше, чем Боинг-747 с Суперджетом-100.

        Для тяжелых истребителей гоняться за мелкими целями в ближнем секторе — как-то накладно немного, и во всех армиях идеальным считается баланс тяжелого истребителя, втречающего супостата на дальних дистанциях и москитного роя легких, добивающего остальных на коротком плече.

        Я так понимаю, а как товарищ минусовальщик это объяснит, или он только в глупости обвинять умеет?

        #879111
  • dinis karabliov dinis karabliov
    27.01.1721:30:45

    Вообще как-то интересно получилось еще полтора два года назад все переживали что МИГ почти банкрот,на этом сайте вместе радовались когда ему заказы дали на палубные самолеты,про МИГ-35 как-то и непонятно ничего было нужен он не нужен,будет не будет,а тут вдруг бах и презентация.И самолет очень хороший и к нам в ВКС большой заказ будет.

    #879112
    • A_SEVER A_SEVER
      27.01.1721:34:45

      к нам в ВКС большой заказ будет
      Контракт уже подписан?

      #879113
      • Igor Bulytchev Igor Bulytchev
        27.01.1721:40:20

        Контракт уже подписан?

        Ну вот, пришел Север, и фсё испортил…    

        #879119
      • dinis karabliov dinis karabliov
        27.01.1721:47:56

        Я не знаю подписан или нет.Думаете это говорят для привличения иностранных заказчиков?Возможно.Но 30 то которые до 20 года наверно уж купят,про все 170 не знаю,но они эти 170 растянутся могут на долгие долгие годы,почему бы и нет.

        #879125
    • Igor Bulytchev Igor Bulytchev
      27.01.1721:36:09

      КМК, нашему МО презентация нафик не нужна, они и так прекрасно уже все знают, причем давным-давно…   

      Тогда зачем она? КМК:

      1. Для налогоплательщиков. Пусть видят на что идут народные деньги.

      2. Для зарубежных покупателей. Не все имеют мощную разведку.    

      А за Миг, конечно, стоит порадоваться, тяжелые времена, надеюсь, позади.

      Да и сохраненная Школа многого стоит. Кстати, не у них ли ударный беспилотник проектируют?

      Отредактировано: Igor Bulytchev~21:40 27.01.17
      #879115
      • A_SEVER A_SEVER
        27.01.1721:39:51

        Для зарубежных покупателей. Не все имеют мощную разведку

        Для того, чтобы знать о существовании МиГ-35, можно вообще не иметь никакой разведки, достаточно читать сообщения СМИ о тендере ВВС Индии.    

        #879117
        • Igor Bulytchev Igor Bulytchev
          27.01.1721:44:02

          Уважаемый, Вы недооцениваете силу Искусства!

          Вот эти все мигалочки, лунный свет и вкрадчивый голос Ведущего повышает продаваемость на 15%-20%. А если после презентации был банкет…    

          Отредактировано: Igor Bulytchev~21:44 27.01.17
          #879124
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