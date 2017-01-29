Четвёртая атомная подлодка проекта «Ясень» прошла испытания на прочность и герметичность

Четвёртая многоцелевая атомная подлодка проекта «Ясень-М» — «Красноярск» — завершила гидравлические испытания прочного корпуса и его конструкций.

Об этом сообщили журналистам на заводе «Севмаш», где строится субмарина.

«На атомной подводной лодке „Красноярск“ завершён один из важных этапов строительства — гидравлические испытания прочного корпуса и его конструкций».

«Подлодка успешно прошла проверку на герметичность, и корпус выдержал расчётные характеристики, заложенные проектантом. В настоящее время ведётся дальнейшая плановая работа, связанная с подготовкой корпуса к изоляционным и монтажным работам», — пояснили в пресс-службе предприятия.

«Красноярск» — четвёртый по счету многоцелевой атомоход в серии «Ясеней» (проект 885), спроектированной Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит» (Санкт- Петербург). Подлодка была заложена в 2014 году.

Всего на данный момент на «Севмаше» в Северодвинске строятся пять субмарин этого проекта.

Первый подводный крейсер проекта 885 «Северодвинск» был передан ВМФ РФ 17 июня 2014 года и проходил опытную эксплуатацию до весны 2016 года. Остальные подлодки строятся по усовершенствованному проекту «Ясень-М».