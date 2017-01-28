

Ижевский автозавод в 2016 году на 32% нарастил объемы производства

В 2016 году Ижевский автозавод увеличил объем выпуска авто на 32% при оценке годовой отчетности. Как стало известно, на конец года с конвейера были выпущены 96,25 тысячи легковых авто.

Соответствующая информация была представлена в статистических материалах, опубликованных Минпромторгом республики Удмуртия. Указанная цифра позволяет говорить, что суммарный объем производства в относительном исчислении показал весьма высокий прирост — 32%. Стоит отметить, что менеджмент Ижевского автозавода планировал в 2016 году суммарно произвести 96 тысяч автотранспортных средств. Если говорить о данных, представленных работниками пресс-центра предприятия, то план оказался перевыполнен в с большим отрывом. Как сообщил Михаилом Рядовым, гендиректор Ижевского автозавода, во время общения с представителями СМИ, в этом году площадка сможет повторить прошлогодний успех как по численности выпущенный авто, так и по качественным характеристикам. На 2017 год Ижевский завод должен получить пополнение в номенклатуре сборки моделей. Дирекция предприятия намеревается реализовать запуск конвейеров Lada Vesta SW (в кузове формата «универсал»), а также Lada Vesta SW Cross (версия вседорожник). В соответствии с предварительными данными, оба автомобиля станут доступны для приобретения уже летом после начала серийного производства.