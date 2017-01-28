В Белгородской области открылся Музей бронетанковой техники

27 января в Прохоровке на базе военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» открыт Музей бронетанковой техники.

Экспозиция расположилась в четырех залах. Здесь представлены девять макетов средневековой техники, центральное место отведено макету танка Леонардо да Винчи. Кроме того, экспонируется техника начала XX века — первые российские бронеавтомобили и танки российских конструкторов времен Первой мировой войны, а также танки Англии, Германии и Франции.

Посетители музея увидеть фрагмент цеха по изготовлению бронетехники с макетом прокатного стана и броней с разной техникой сварки, а также со сварочным аппаратом «Патон»; станки и приспособления, необходимые для создания штампованных и литых деталей танка. Все экспонаты дополнены видеохроникой, сенсорными киосками и датчиками движения. Большое внимание уделено навигации - настенной, напольной, звуковой и световой. Завершает экспозицию раздел «Современные танки».