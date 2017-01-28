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Фотофакты

В Белгородской области открылся Музей бронетанковой техники

27 января в Прохоровке на базе военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» открыт Музей бронетанковой техники.

Экспозиция расположилась в четырех залах. Здесь представлены девять макетов средневековой техники, центральное место отведено макету танка Леонардо да Винчи. Кроме того, экспонируется техника начала XX века — первые российские бронеавтомобили и танки российских конструкторов времен Первой мировой войны, а также танки Англии, Германии и Франции.

Посетители музея увидеть фрагмент цеха по изготовлению бронетехники с макетом прокатного стана и броней с разной техникой сварки, а также со сварочным аппаратом «Патон»; станки и приспособления, необходимые для создания штампованных и литых деталей танка. Все экспонаты дополнены видеохроникой, сенсорными киосками и датчиками движения. Большое внимание уделено навигации - настенной, напольной, звуковой и световой. Завершает экспозицию раздел «Современные танки».

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/v-belgorodskoy-oblasti-otkryt-muzey-bronetankovoy

Белгородская область, Музей бронетанковой техники
  • Samboris Samboris
    28.01.1719:45:17

       

    Главное — что открылся. Экспонатами нарастет!

    #879420
    • Нет аватара ivania
      28.01.1720:29:44

      Минобороны могло бы передать в этот музей по экземпляру Т-62, Т-64, Т-72. Более старых танков на хранении наверное уже не осталось. В Кубинском музее разве что могут быть одинаковые танки

      Отредактировано: ivania~20:32 28.01.17
      #879427
  • Нет аватара treins
    28.01.1720:23:48

    Кто бы в России построил музей авиации, а то все музеи сводятся к полю на котором в грязи стоит облезлая техника.

    #879426
    • Е.Юрий Е.Юрий
      28.01.1720:42:00

      Точно. Очень давно больно смотреть на то, как шедевры авиации покрываются коррозией под открытым небом, с мутными стеклами и облезлой краской — в душе щимит. Где-то была здесь недавно была новость, что энтузиасты строят такой музей.

      #879431
  • Е.Юрий Е.Юрий
    28.01.1720:37:38

       Класс!!! Сделано со вкусом, стильно и с любовью, особенно мини модели   ! И да — экспонатов бы по-больше крупных   

    #879429
  • Настя Вилкова Настя Вилкова
    28.01.1721:33:45

    Класс!

    А что это за «летающая тарелка» с пушками? И пирамида? Жалко, что никаких подписей нет.

    Отредактировано: Настя Вилкова~21:35 28.01.17
    #879444
    • Юрген Юрген
      28.01.1721:39:08

      «Летающая тарелка» — танк да винчи

      Пирамида — чья-то осадная башня

      #879446
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