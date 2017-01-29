Модульная компрессорная станция «ТЕГАС» передана казахскому машиностроительному гиганту

Модульная компрессорная станция под маркой «ТЕГАС» модели МКС-5/220 Э отгружена крупному машиностроительному предприятию в Казахстан. Машиностроительный завод имени Кирова, расположенный в Алматы, приобрел данную станцию для получения очищенного воздуха высокого давления и дальнейшего его использования в собственных технологических процессах. Переданная заказчику модульная компрессорная станция предназначена для компримирования и подачи на выходе очищенного осушенного воздуха с температурой точки росы -50 С под давлением 220 атмосфер при производительности 5 нм3/мин.

Компрессорная станция МКС-5/220 Э изготовлена на базе оппозитного поршневого компрессора 2ВМ2,5-5/221 производства Краснодарского Компрессорного Завода, приводимого в действие электродвигателем. Цилиндры компрессора и газоохладителей охлаждаются антифризом по закрытому контуру через аппараты воздушного охлаждения. Контроль, управление и защита обеспечивается автоматикой.

Система осушки и фильтров обеспечивает точку росы -50 С, содержание маслопримесей не более 0,008 мг/литр, содержание твердых примесей не более 2 мг/м3с размером частиц не более 0,01 мм.В основе процесса адсорбционного разделения газовых сред лежит явление связывания твердым веществом, называемым адсорбентом, отдельных компонентов газовой смеси. Это явление обусловлено силами взаимодействия молекул газа и адсорбента.

Компрессорная станция смонтирована в блок боксе на основе сварной металлоконструкции с каркасно-панельным утеплением, в габаритах 30-ти футового железнодорожного контейнера с покатой крышей. Теплоизоляция станции выполнена из трудногорючих материалов. Все узлы и агрегаты выполнены во взрывозащищенном исполнении. Оборудование готово к установке под открытым небом.

Заказчик — АО «Машиностроительный завод имени Кирова» — одно из крупнейших производственных предприятий Казахстана. Завод выпускает изделия судовой гидравлики, оборудования для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей, силовые элементы и детали для железнодорожного транспорта. Предприятие является одним из лидеров на рынке стран СНГ по выпуску продукции для горнодобывающего, нефтяного и железнодорожного секторов.