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Энергетика и ТЭК

В Ульяновской области приступили к строительству ветропарка мощностью 35 МВт

В Заволжье приступили к строительству ветропарка. Компания «Фортум» вышла на строительную площадку в декабре. Первый пилотный проект предусматривает строительство ветрогенерационного парка мощностью 35 МВт. По информации пресс-службы областного правительства, сейчас завершаются измерения еще на один парк мощностью порядка 600 МВт. Отмечается, что доля потребления возобновляемой энергии в регионе может возрасти до 20-30% в общем топливно-энергетическом балансе.

Общий объем инвестиций в проект первого в России оптового ветропарка составит 65 млн евро.

По проекту, на береговой линии Чердаклинского района построят 14 ветроустановок каждая высотой 88 метров (три девятиэтажных дома).

Земли под строительство ветропарка компания «Фортум» выкупила у Корпорации развития Ульяновской области за 30 млн рублей. Ранее данный участок площадью 594 тыс кв.м (350 тыс рублей за каждые 10 тыс. кв.м.) принадлежал владельцу паба Records и фирмы ООО «Глобал Инвест"Игорю Иванову. Последний продал землю Корпорации в июле 2016 года за 21 млн рублей.

http://ulpressa.ru/2017/01/28/v-zavolzhe-nachali-stroit-vetropark-moshhnostyu-35mvt-zavershili-issledovaniya-eshhyo-na-odin-park-na-600-mvt/

Ульяновская область, ветропарк
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    30.01.1708:14:44

    Несчастные жители Красного Яра и Колхозного… как же им не повезло…

    #879725
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    30.01.1709:04:32

    Где произведены генераторы? Уверен что не в России. Стоимость электроэнергии?Вся это альтернативная энергетика фикция. Соглашусь что научные исследования вести необходимо.

    #879739
    • Sergio Buk Sergio Buk
      30.01.1709:17:09

      А как-то обстоятельство, что генераторы возможно не в РФ произведены, отменяет факт того, что ветропарк строится в РФ? Т. е. ветропарк будет построен у нас. Или я пропустил что в тексте и там говорится, что и генераторы сделаны в РФ и это не соответствует действительности?

      #879743
      • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
        30.01.1710:05:28

        Здесь нужно просто взвесить «+++" и «---". Минусов будет намного больше. Ветроэнергетика на данном этапе утопия. Для чего тратить ресурсы, так, что бы было? Это расточительство.Я бы еще поставил бы «+", если бы ветряки были нашего производства…а так жирный «-".

        Отредактировано: Aleksandr Timofeyev~10:07 30.01.17
        #879764
        • Sergio Buk Sergio Buk
          30.01.1710:11:06

          А я разве что-то писал по иным вопросам, которые вы задали? Вроде только по одному вопросу — первому. Мне показалось, что вы несколько в неверном направлении пошли, задавая его. Почему то некоторые считают (или делают вид, что считают), что если какая то часть оборудования, например на построенном заводе сделана не в РФ, то значит и завод не в РФ построен. Я таких людей не понимаю.

          #879767
      • Нет аватара Grave
        30.01.1711:29:00

        Ветряки китайские, но генерация то будет наша так что ничего плохого не вижу, кстати ветроэнергетика никакая не утопия разумеется если позволят климатические условия и сила ветров примерно постоянна на протяжении всего года, ну я думаю не дураки эффективность данного мероприятия просчитывали.

        Отредактировано: Grave~11:31 30.01.17
        #879778
    • Нет аватара Bane
      30.01.1711:37:54

      В целом согласен, но обкатывать технологию нужно же как-то.

      #879780
  • capt4net.livejournal.com capt4net
    30.01.1710:36:24

    Бедные люди…

    #879770
  • Нет аватара Инженер2015
    30.01.1711:43:10

    вместо инвестиций в ветряки можно было бы проинвестировать в АЭС, в которых доля отечественных технологий огромная. АЭС также зеленая энергия и еще более долговечная чем ветряки.

    .

    Ветряки нужно строить там, кудп прокладывать высоковольтные линии не выгодно и генерация осуществляется привозным топливом…но никак ни в Ульяновской области

    .

    это лично мое мнение

    #879781
    • Нет аватара Bane
      30.01.1711:52:53

      И ГЭС заадно, но проблема удаленных участков никуда не девается. Плавучие АЭС это отлично, но хоть куда их не подгонишь, а для маломощных наземных АЭС ни техническое персонала, ни охраны не напасешься.

      #879785
    • de_moore de_moore
      30.01.1713:17:09

      Когда это атомная энергетика зеленой стала? Вы отработанное топливо видимо в расчет не берете

      #879820
  • Shvetsov Shvetsov
    30.01.1712:03:27

    Слияние двух рек Волга и Б. Черемшан в этой области, наталкивает меня на мысль, что на береговой линии выгоднее и дешевле построить ГЭС, чем систему ветряков. Насколько я знаю, себестоимость электроэнергии, произведенной на ГЭС, одна из самых низких.

    Ну, наверно, не глупые люди создавали этот проект. Скорее всего они отталкивались от каких- то неизвестных нам условий.

    Спасибо.

    #879793
    • Нет аватара Grave
      30.01.1712:31:20

      Дело в том что строительство ГЭС на равнинных реках влечет за собой строительство огромных водохранилищ, а как следствие затопление огромных территорий так что далеко не везде есть такая возможность, особенно если эти земли заняты населенными пунктами.

      Отредактировано: Grave~12:32 30.01.17
      #879802
    • Нет аватара treins
      30.01.1712:58:39
  • Нет аватара treins
    30.01.1712:53:40

    Ветряки перспективны, размеры их быстро растут, а значит растет КПД.

    Технологии нужно обкатывать, но если уж строить, то с передачей технологий и локализацией.

    Отредактировано: treins~12:57 30.01.17
    #879809
    • Нет аватара Bane
      30.01.1713:29:32

      без эффективных и дешевых аккумуляторов нифига не срастется, хоть с останкинскую башню ветряки мутить

      #879826
  • Human RS Human RS
    30.01.1713:35:35

    Запасся попкорном и смотрю очередную серию срача по зеленой энергетике    

    #879830
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