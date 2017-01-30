В Ульяновской области приступили к строительству ветропарка мощностью 35 МВт

В Заволжье приступили к строительству ветропарка. Компания «Фортум» вышла на строительную площадку в декабре. Первый пилотный проект предусматривает строительство ветрогенерационного парка мощностью 35 МВт. По информации пресс-службы областного правительства, сейчас завершаются измерения еще на один парк мощностью порядка 600 МВт. Отмечается, что доля потребления возобновляемой энергии в регионе может возрасти до 20-30% в общем топливно-энергетическом балансе.

Общий объем инвестиций в проект первого в России оптового ветропарка составит 65 млн евро.

По проекту, на береговой линии Чердаклинского района построят 14 ветроустановок каждая высотой 88 метров (три девятиэтажных дома).

Земли под строительство ветропарка компания «Фортум» выкупила у Корпорации развития Ульяновской области за 30 млн рублей. Ранее данный участок площадью 594 тыс кв.м (350 тыс рублей за каждые 10 тыс. кв.м.) принадлежал владельцу паба Records и фирмы ООО «Глобал Инвест"Игорю Иванову. Последний продал землю Корпорации в июле 2016 года за 21 млн рублей.