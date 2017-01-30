Предлагаю вашему вниманию небольшой обзор по поставкам новой техники в военные округа в 2016 г.

В западном, южном и центральном округах родолжилось формирование новых армий и дивизий, западный округ получил первые Су-35, а восточный — первые Су-34, крымское небо теперь под защитой системы С-400. Северный и балтийский флота получили первые Су-30, а черноморский — первые фрегаты пр. 11356 и последние 2 ДЭПЛ пр. 636.

ЗАПАДНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Сухопутные войска

Поставка техники в западный военный округ связана, в первую очередь, с формированием новых армий.

В 1 танковой армии в прошлом году была сформирована армейская артиллерийская бригада, на вооружение которой поступили 8 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и 16 транспортно-заряжающих машин, а также около 30 буксируемых гаубиц «Мста-Б».

4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизия 1 танковой армии получила дивизион ЗРК «Тор-М2У».

В артиллерийские подразделения 1 танковой армии поступили 12 новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». «Град» изготовлен на шасси дизельного автомобиля Урал-4320 с автоматизированной системой управления наведением и огнем, спутниковой навигационной системой, аппаратурой подготовки и пуска. Кроме того, на РСЗО установлена усовершенствованная система наведения с усиленными редукторами, что позволило в 1,5 раза ускорить наведение по вертикали и горизонтали.

Также в 1 танковой продолжается формирование мотострелкового полка 4 танковой дивизии, танкового полка 2 мотострелковой дивизии.

В округе формируется новая, 20 армия со штабом в Воронеже. 3 мотострелковая дивизия армии формируется на базе 9 мотострелковой бригады, которая была передислоцирована из Нижнего Новгорода, и 23 мотострелковой бригады. 144 мотострелковая дивизия — на базе 28 мотострелковой бригады, переброшенной из центрального военного округа. 1 танковая бригада создается из базы резерва. Также предстоит сформировать армейский инженерно-саперный полк, бригаду МТО.

Для формирования новых соединений в западный военный округ поступило более 60 бронетранспортеров БТР-82А. Боевые машины отличаются от предшественников повышенной боевой живучестью, а также усиленной огневой мощью, которую обеспечивает 30-мм скорострельная автоматическая пушка 2А72, спаренная с 7,72-мм пулеметом ПКТМ.

БТР-82А оснащен электроприводами вертикальной и горизонтальной наводки, цифровым двухплоскостным стабилизатором. Бронемашина имеет цифровые криптозащищенные средства связи 5-го поколения, системы топографического ориентирования, а также комбинированные средства наблюдения. На БТР-82А установлены новейшие системы пожаротушения, кондиционирования воздуха и связи.

Во 2 и 16 бригады спецназа поступило более 10 новейших бронеавтомобилей «Тайфун».

Бронеавтомобили выпускаются на базе шасси КамАЗ-63968, имеют гидропневматическую, независимую подвеску, коробку-автомат, двигатель мощностью 450 лошадиных сил.

137 парашютно-десантный полк 106 дивизии ВДВ получил батальонный комплект современных БМД-4М.

ВВС и ПВО

10 Су-35С вошли в состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии. Также полк получил звено модернизированных многоцелевых всепогодных истребителей четвертого поколения Су-27СМ. Полученные самолеты оснащены радиолокационной станцией последнего поколения, а в арсенале пилота появились функции нашлемной системы наведения с качественно новой системой целеуказания.

8 Су-30СМ получила в октябре-ноябре 2016 года двумя партиями авиационная группа высшего пилотажа ВКС России «Русские Витязи», входящая в состав Центра показа авиационной техники 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова и базирующаяся на аэродром Кубинка.

Ил-76МД-90А поступил в 610-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации имени маршала авиации Н. С. Скрипко в Иваново

В прошлом году в округе новыми ЗРК С-400 были перевооружены 3 зенитно-ракетных полка — в Электростали и Подольске (Московская область) и Зеленогорске (Ленинградская область)

На авиабазу армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в Псковской области поступили 2 ударных многоцелевых вертолета Ми-35. Новые боевые машины прошли все этапы заводских проверок и испытаний и были приняты инженерно-техническим составом авиасоединения. В настоящее время началось активное применение вертолетов в ходе различных учебных мероприятий.

Еще 3 боевых машины Ми-8МТВ-5 поступили на авиабазу в Ленинградской области. На вертолетах этой модификации применяются новейшие прицельные комплексы и тепловизоры, а также спутниковая система навигации.

Крупнейший в мире многоцелевой транспортно-десантный вертолет Ми-26 поступил на вооружение смешанного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области.

ВМФ

Северный Флот

В этом году Северный флот получил 2 новейших противодиверсионных катера «Грачонок» (проект 21980), построенные на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область).

Также в прошлом году в состав северного флота была приняла АПЛ спецназначения «Подмоскоаье». Подлодка «Подмосковье» была переоборудована из ракетоносца К-64 проекта 667БДРМ в лодку, предназначенную для работы с атомными глубоководными станциями и необитаемыми подводными аппаратами в интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

Из вспомогательных судов Северный флот получил большой гидрографический катер БГК-2154, катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения РВК-1229 и РВК-1230, самоходный плавучий кран СПК 45150 и многофункциональный модульный катер «Спасатель Кононенко» проекта 23370М.

Начала обновляться морская авиация: 2 Су-30СМ поступили в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на аэродроме Североморск-3

Ракетная бригада получила дивизион ракетных комплексов «Бастион»

Балтийский флот

В состав Балтийского флота вошел «долгострой» — морской тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 «Александрит».

Также состав Балтийского флота пополнили спасательные буксиры «СБ-123» и «СБ-121», самоходный плавучий кран СПК 49150 и специальное судно «Виктор Чероков».

Парк самолетов авиабазы морской авиации Балтийского флота на территории Калининградской области пополнился новым многоцелевым истребителем Су-30 СМ

ЮЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Сухопутные войска

В Южном военном округе тоже формируется новая армия. В ее состав войдет 150 мотострелковая дивизия (на базе 33 мотострелковой бригады). Также, по некоторым данным, для этой армии сформирована бригада ПВО, вооруженная новейшими ЗРК «Бук-М3».

В соединение 49-й общевойсковой армии в рамках выполнения гособоронзаказа поступило более 40 танков Т-72Б3. Кроме того, в составе 49 армии планируется сформировать разведывательную бригаду.

В 58 армии формируется 42 мотострелковая дивизия (на базе 8, 17 и 18 мотострелковых бригад).

Дислоцированный в Крыму отдельный батальон морской пехоты ЧФ усилен 40 бронетранспортерами БТР-82А.

ВВС и ПВО

В состав 38-го истребительного авиационного полка 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа на аэродроме Бельбек (Крым) поступило 2 истребителя Су-30М2.

В состав 31-й истребительного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа на аэродром Миллерово (Ростовская область) поступило 2 Су-30СМ. Таким образом, в 31 полку теперь 22 истребителя этого типа.

В состав 116-го Учебного центра боевого применения 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения истребительной авиации ВКС России на аэродроме Приволжский в Астраханской области поступило 12 истребителей МиГ-29СМТ.

10 самолетов Як-130 поступили в состав 200-й учебной авиационной базы в Армавире (Краснодарский край).

Российская авиационная база Эребуни в Республике Армения пополнилась четырьмя истребителями четвертого поколения МиГ-29, модернизированными МиГ-29С и транспортным вертолетом Ми-8МТ, прошедшими капитальный ремонт. Основным отличием МиГ-29С является увеличение топливного бака на 240 литров, оснащение модернизированным катапультным креслом летчика, увеличение боевой нагрузки до 4 тыс. кг и модернизированная радиолокационная станция с повышенной помехозащищенностью.

Отдельный вертолетный полк 4-й армии ВВС и ПВО, базирующийся в Ставропольском крае, получил 6 новых транспортно-ударных вертолетов Ми-8МТВ-5. Эти вертолёты представляют собой усовершенствованную модификацию Ми-8, которая предусматривает не только перевозку грузов и транспортировку десанта, но и огневую поддержку с воздуха. На Ми-8МТВ-5 можно оперативно перебрасывать войсковые подразделения в район проведения боевых действий в любое время суток. Боевой вариант вертолёта оборудуется специальными балочными держателями, на которых размещается вооружение — бомбы общей массой до 2 тонн, до четырёх блоков НАР С-8 или съёмных пушечных установок (23 мм). Есть возможность оснащения управляемыми ракетами.

Также на вооружение поступило 4 вертолета Ми-8АМТШ и 4 вертолета Ка-52.

В отдельный вертолетный полк 4-й армии ВВС и ПВО, базирующийся в Краснодарском крае, поступили три новых боевых ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор».

Зенитный ракетный полк 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированный в Республике Крым, получил на вооружение современную зенитную ракетную систему С-400 «Триумф».

ВМФ

Черноморский флот

Черноморский флот в этом году получил 2 сторожевых корабля пр. 11356 — «Адмирал Григорович"и «Адмирал Эссен», и 2 ДЭПЛ пр. 636 — «Великий Новгород» и «Колпино».



Картинки по запросу адмирал григорович

Также состав Черноморского флота пополнили большой гидрографический катер «БГК-2150» и самоходный плавучий кран СПК 46150

В состав 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка Черноморского флота, дислоцированного на аэродроме Саки в Крыму, поступили 4 Су-30СМ. Ранее этот полк получил в 2014-2015 годах восемь Су-30СМ.

Каспийская флотилия

На флагмане Каспийской флотилии ракетном корабле «Татарстан» завершены модернизационные работы и плановый ремонт. В частности, была установлена новая радиолокационная станция «Галс», которая позволяет значительно повысить эффективность радиотехнических средств по обнаружению воздушных и надводных целей.

В состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ Каспийской флотилии принято новое спасательно-буксирное судно «СБ-738». Буксир построен в Астраханском филиале Центра судоремонта «Звездочка». Также флотилия получила рейдовый буксир РБ-410.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Сухопутные войска

Во 2 армии центрального военного округа формируется новая 30 мотострелковая бригада взамен переброшенной на запад 28 бригады. На вооружение новой мотострелковой бригады поступило более 40 бронетранспортеров БТР-82А. Также в составе новой бригады сформирован батальон на автомобилях «УАЗ».

В 21 тяжелую мотострелковую бригаду поступили на вооружение 6 новых 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», выпущенных на екатеринбурском предприятии «Уралтрансмаш», и около 30 единиц модернизированных танков Т-72Б3.

В 41 армии на базе 7 танковой и 32 мотострелковой бригад формируется 90 танковая дивизия, которая получила по гособоронзаказу более 50 бронетранспортеров БТР-82.

На вооружение 201 военной базы в Таджикистане поступило около 100 БТР-82А.

20 БТР-82 получило Новосибирское высшее военное командное училище

119-я отдельная ракетная бригада перевооружена на новые оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М».

ВОСТОЧНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Сухопутные войска

5-я отдельная гвардейская танковая бригада получила дивизион ЗРК «Тор-М2У»

35-я зенитная ракетная бригада перевооружена на ЗРК «Бук-М2»

ВВС и ПВО

2 Су-35С переданы в состав 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на аэродроме Дземги в Комсомольске-на-Амуре.

16 Су-34 поступили для перевооружения 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на аэродроме Хурба

Авиаполк, базирующийся на военном аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком, получил партию из 3 модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.

Новые самолеты оснащены современным бортовым радиоэлектронным оборудованием и вооружением нового поколения, благодаря чему эффективность МиГ-31БМ по сравнению с МиГ-31 выросла в более чем в 2 раза.

На вооружение гвардейского краснознаменного зенитного ракетного полка, дислоцированного во Владивостоке, поступил дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С2».



ЗРПК "Панцирь-С1"

ВМФ

Отремонтирована и прошла частичную модернизацию атомная крейсерская подводная лодка «Кузбасс» пр. 971.

В главную базу Тихоокеанского флота Владивосток прибыл на службу новейший самоходный плавучий кран проекта 02690 «СПК-44150».

Дивизион, оснащенный береговым ракетным комплексом (БРК) «Бастион», сформирован в ракетно-артиллерийской бригаде Тихоокеанского флота. БРК «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет «Яхонт».

Кроме того, российская армия получила в этом году 2 дивизиона новейших ЗРК «Тор-М2».

В 2016 году в Вооруженные Силы Российской Федерации поставлено 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации.

В соответствии с показателями Государственного оборонного заказа на 2016 год осуществлена закупка вооружения, военной и специальной техники для оснащения и постановки на боевое дежурство 23 пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» в стационарном и мобильном вариантах базирования. Это обеспечило перевооружение пяти ракетных полков на ракетный комплекс «Ярс» в подвижном грунтовом варианте в Йошкар-Олинской, Иркутской, Новосибирской и Тагильской ракетных дивизиях и стационарном — в Козельской ракетной дивизии. Также в 2016 году в РВСН поступили 14 боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М.

В 2016 в интересах МО России было запущено 4 спутника — 2 спутника глобальной навигационной системы «Глонасс-М», спутник видовой разведки «Барс-М» и геодезический спутник «Гео-ИК-2».