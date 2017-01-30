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Новые заводы и цеха

Строительство новейшего мини-завода СПГ началось в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске началось обустройство стройплощадки мини-завода сжиженного природного газа (СПГ).

Инвестиции в проект превысят 800 млн рублей. Строительство ведет ООО «Производственно-строительная компания (ПСК) «Сахалин». Завершение строительно-монтажных работ намечено на апрель.

Тогда же начнется установка российского и зарубежного оборудования, чтобы в августе ввести предприятие в эксплуатацию. Мини-завод будет выпускать 12 тыс. тонн СПГ в год. Его станут использовать как топливо для местных котельных и предприятий.

http://interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=803423&sec=1679

Производственно-строительная компания (ПСК) "Сахалин, Южно-Сахалинск, СПГ
  • Денис Ко Денис Ко
    30.01.1714:51:47

    ну как вариант… в Магадан и Камчатку отправлять. )) сразу с возможностью регафикациии ))) так дешевле чем мазут )))

    #879864
    • Нет аватара g1v2
      30.01.1715:42:54

      Скорее всего — на Японский рынок расчет. Те трубопровд хотят, а нам выгоднее СПГ поставлять. СПГ мы можем кому угодно продавать, а трубопровод привязка к одному покупателю.    

      #879887
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