Строительство новейшего мини-завода СПГ началось в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске началось обустройство стройплощадки мини-завода сжиженного природного газа (СПГ).

Инвестиции в проект превысят 800 млн рублей. Строительство ведет ООО «Производственно-строительная компания (ПСК) «Сахалин». Завершение строительно-монтажных работ намечено на апрель.

Тогда же начнется установка российского и зарубежного оборудования, чтобы в августе ввести предприятие в эксплуатацию. Мини-завод будет выпускать 12 тыс. тонн СПГ в год. Его станут использовать как топливо для местных котельных и предприятий.