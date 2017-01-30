Очередная партия троллейбусов «Тролза» отправлена в Аргентину

28 января 2017 года еще одна партия троллейбусов была передана перевозчику. Они отправились в морской порт Санкт-Петербурга для погрузки на паром. После перегрузки на трансатлантический паром в г. Антверпен (Бельгия) троллейбусы прибудут в аргентинский порт Зарате.

В рамках подписанного контракта стоимостью 4,1 миллиона долларов США на условиях DDP-Rosario будут поставлены 12 троллейбусов Тролза-5265 «Мегаполис». Машины оборудуют кондиционерами кабины водителя и пассажирского салона, 4 видеокамерами, передатчиками GPS/ГЛОНАСС. Все троллейбусы с системой автономного хода до 20 км на базе литий-ионных батарей российского производства. Это позволит троллейбусу передвигаться по улицам без использования контактной сети, создавать новые маршруты.

Стоит отметить, что в 2015 году исполнен контракт на поставку 7 троллейбусов «Тролза» в г. Кордову. Всего же в Аргентину и Колумбию было экспортировано более 200 троллейбусов, произведенных на предприятии.