В Новой Москве открыт автодорожный путепровод рядом с железнодорожной станцией Щербинка

Автодорожный путепровод рядом с железнодорожной станцией Щербинка в Новой Москве открылся в понедельник для транспорта. Эстакада соединяет улицы Староникольская и 40 лет Октября города Щербинки.

Двухполосная эстакада позволила увеличить пропускную способность переезда более чем в восемь раз — с 200 до 1650 автомобилей в час обоих направлениях.

По традиции, первой по новой эстакаде прошла строительная техника. Длина путепровода на 34 км Курского направления железной дороги в районе станции Щербинка составляет около 237 м, ширина — 12,8-14,3 м. Работы на переездах проводятся в соответствии с соглашением между правительством Москвы и ОАО РЖД по ликвидации одноуровневых железнодорожных переездов.

До настоящего времени автотранспорт пересекал железнодорожные пути в районе платформы Щербинка по наземному переезду со светофором. Из-за плотного графика движения поездов в часы пик переезд был закрыт около 70 процентов времени. Это вызывало серьёзные заторы по обе стороны железнодорожных путей.

Кроме того, потоки автомобильного и железнодорожного транспорта пересекались на одном уровне, из-за чего был высок риск возникновения аварийных ситуаций.

Реконструкция со строительством автодорожного путепровода, заменяющего наземный переезд, началась в ноябре 2015 года. Всего за 15 месяцев была построена двухполосная эстакада (по одной полосе движения в каждую сторону) длиной 485 метров. Это позволило увеличить пропускную способность переезда более чем в восемь раз — с 200 до 1650 автомобилей в час обоих направлениях.

По проекту также реконструируют расположенные рядом улицы 40 лет Октября, Железнодорожную, Новостроевскую, Староникольскую и сделают проезд от Остафьевского шоссе до улицы Новостроевской (проектируемый проезд). Всего в планах 3,26 километра дорог и три светофорных объекта.

Чтобы сохранить Елизаветинский храм, вдоль него построили шумо- и пылезащитный экран. В расположенных рядом зданиях 145 оконных блоков заменили на шумозащитные.

Сейчас объект готов на 80 процентов. Строительство автодорожного путепровода закончили полностью. Специалисты переустраивают инженерные коммуникации, монтируют технологическое оборудование очистных сооружений, реконструируют дороги. Окончание работ намечено на второй квартал 2017 года.

http://www.mos.ru/mayor/themes/4299/3811050