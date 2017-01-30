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Детские сады и школы

В Пермском крае открыт новый сельский детский сад

В селе Брехово Суксунского района открылся новый детский сад. Новый корпус на 90 мест предназначен для детей от 1,5 лет. Для них по новейшим технологиям оборудованы 5 групп. Есть музыкальный зал, полностью благоустроена прилегающая территория и спортплощадка.

В Пермском крае завершена программа первоочередных мер по ликвидации очередей в детские сады. Открыто 134 детских сада, создано почти 32 тысячи новых мест. Тем не менее, работа над повышением доступности дошкольного образования сегодня в крае продолжается.

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=34672

новый детсад, сельская жизнь, Пермский край
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