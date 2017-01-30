В Пермском крае открыт новый сельский детский сад

В селе Брехово Суксунского района открылся новый детский сад. Новый корпус на 90 мест предназначен для детей от 1,5 лет. Для них по новейшим технологиям оборудованы 5 групп. Есть музыкальный зал, полностью благоустроена прилегающая территория и спортплощадка.

В Пермском крае завершена программа первоочередных мер по ликвидации очередей в детские сады. Открыто 134 детских сада, создано почти 32 тысячи новых мест. Тем не менее, работа над повышением доступности дошкольного образования сегодня в крае продолжается.