Добавить статью
Фотофакты

Новый заказ для судостроительного завода «Море»

В сентябре 2016 года в Феодосию на судостроительный завод «Море» был переведён для достройки катер аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040, начатый постройкой на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» в городе Бор Нижегородской области.

Фото Dmitry44 с сайта fleetphoto.ru


Крым, Феодосия, ССЗ «Море», катер, 23040
  • Katamaran Katamaran
    30.01.1723:25:39

    зачем такие сложности?

    #880064
    • A_SEVER A_SEVER
      30.01.1723:57:09

      зачем такие сложности?
      Хороший вопрос! Пока не знаю…

      #880072
  • Нет аватара Drone
    31.01.1700:13:54

    О как… В Нижнем не осилили?

    А «Море» нужно тренироваться, пусть пока на мелочёвке, готовиться к крупным заказам.

    Отредактировано: Drone~00:15 31.01.17
    #880077
    • A_SEVER A_SEVER
      31.01.1700:28:10

      В Нижнем не осилили?
      Эта версия точно отпадает — 18 таких катеров ЗНТ построил без проблем.

      #880080
    • A_SEVER A_SEVER
      31.01.1700:30:47

      А «Море» нужно тренироваться, пусть пока на мелочёвке
      Они строят 3 МРК проекта 22800.

      #880082
  • Нет аватара ivania
    31.01.1701:09:11

    А в Нижнем Новгороде что сейчас строят?

    #880087
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru