Новый заказ для судостроительного завода «Море»
В сентябре 2016 года в Феодосию на судостроительный завод «Море» был переведён для достройки катер аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040, начатый постройкой на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» в городе Бор Нижегородской области.
Фото Dmitry44 с сайта fleetphoto.ru
30.01.1723:25:39
30.01.1723:57:09 Хороший вопрос! Пока не знаю…
31.01.1700:13:54
31.01.1700:28:10 Эта версия точно отпадает — 18 таких катеров ЗНТ построил без проблем.
31.01.1700:30:47 Они строят 3 МРК проекта 22800.
31.01.1701:09:11