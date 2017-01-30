Новый заказ для судостроительного завода «Море»

В сентябре 2016 года в Феодосию на судостроительный завод «Море» был переведён для достройки катер аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040, начатый постройкой на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» в городе Бор Нижегородской области.

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