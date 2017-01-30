Из России в Казахстан отправлена первая партия сжиженного природного газа

30 января в рамках контракта между ООО «Газпром экспорт» и ТОО «Global Gas Regazification», входящего в группу компаний Global Gas Group, из Екатеринбурга в Астану отправлена первая экспортная партия российского сжиженного метана.

Первыми потребителями произведенного на Среднем Урале энергоносителя в Казахстане станет АО «Назарбаев Университет». В будущем СПГ планируется применять для комплексной газификации столицы и северных территорий Казахстана.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» является газотранспортным предприятием Единой системы газоснабжения Российской и 100-процентным дочерним обществом ПАО «Газпром». Для решения задач по развитию и максимально эффективному использованию разветвленной магистральной сети газопровода исследовательский коллектив уральского предприятия первым в России разработал и внедрил уникальную технологию по производству и хранению малотоннажного СПГ.

Указанный энергоресурс компания получает, охлаждая обычный природный газ до температуры минус 161 градус Цельсия в процессе редуцирования (снижения давления в трубопроводе). Охлажденный и очищенный от примесей природный газ превращается в жидкость, объем которой при удельном весе, вдвое уступающем весу воды, снижается в 600 раз. Но главным преимуществом полученного таким способом СПГ становится его стоимость. Он в четыре раза дешевле аналогов, произведенных на традиционных установках, использующих большие объемы электоэнергии, и, как показал опыт Свердловской области, имеет хорошие перспективы не только при газификации удаленных территорий, но и в качестве альтернативного газомоторного топлива.

Результатом работы уральской компании стала не только поставка СПК в Казахстан, но и запуск уже утвержденной и подписанной руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером программы по развитию малотоннажного производства СПГ и строительству инфраструктуры на территории Российской Федерации.