В Алеппо появился филиал российского противоминного центра

Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ открыл филиал в городе Алеппо, недавно освобожденном от боевиков. Здесь пройдут обучение лучшие сирийские военнослужащие, которые затем будут участвовать в разминировании освобожденных территорий, сообщил журналистам начальник центра Игорь Михалик.

«В городе сформирован центр по подготовке сирийских специалистов. Уже сейчас поступили заявки, с 31 января мы начинаем обучение первой группы. Ожидаем примерно 50 — 70 военнослужащих сирийской армии для первого этапа подготовки», — сказал он.

Курсанты после прохождения обучения в центре сформируют специальную инженерно-саперную часть. Она будет участвовать в разминировании Алеппо и других освобожденных территорий Сирии. Обучение будет длиться от одного до трех месяцев, в зависимости от специфики курса. Теоретические занятия будут проходить в специально оборудованных классах, практические — на местности с применением новейшего оборудования. Преподавать в центре будут опытные российские специалисты.

«Плохой сапер не может быть хорошим учителем. Только хороший сапер может научить своему делу так же хорошо, как он им владеет сам», — рассказал Михалик, характеризуя профессиональные навыки преподавателей.

По его словам, саперам в Алеппо предстоит очень много работы. «Обнаружен склад с противопехотными минами направленного действия и противотанковыми минами кумулятивного действия. Очень важно, что производство данных мин поставлено на широкий поток. Все мины хорошего качества, заводского изготовления. То есть мы видим следы минной войны», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские военные саперы в течение недели разминировали более 360 гектаров территорий Алеппо и 75 километров дорог. Обезврежено более тысячи взрывоопасных предметов. В свои дома в восточном Алеппо вернулись уже более 12 тысяч мирных жителей, им оказывается необходимая помощь, отмечали в российском оборонном ведомстве.

Военная полиция

Помощь саперам оказывают подразделения военной полиции, в которых проходят службу военнослужащие из Чеченской Республики. Они выполняют задачи по сопровождению и охране российских военных инженеров, социально значимых городских учреждений, оказывают помощь местным властям по поддержанию правопорядка в городе, сопровождают гуманитарные грузы. Население Алеппо видит в них гарантию своей безопасности.

Накануне в Алеппо российские военные полицейские провели тактико-специальные занятия со своими коллегами из Сирии. В расположение подразделения прибыли более 10 человек. Вместе с офицерами из России они отработали несколько задач — передвижение группами по 2-3 человека, огневое прикрытие групп в условиях боя в городе, эвакуация раненных, зачистка и осмотр зданий, посадка и высадка из бронированного спецавтомобиля «Тайфун». Командиры отделений российской военной полиции также подробно рассказали коллегам, как правильно должны передвигаться по городским улицам дозоры, где могут находиться боевики, объяснили систему условных знаков и жестов, которыми обмениваются группы.

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