Станция Порт Оля Приволжской железной дороги приняла первый контейнерный транзит в Иран

В Астраханский регион Приволжской железной дороги прибыли три контейнерных состава со станции Тихоново Куйбышевской железной дороги для дальнейшего транзита груза морским транспортом через Порт Оля в Иран. Они были сформированы из фитинговых платформ различной длины вместимостью по одному или два 40-футовых контейнера.

Все технологические операции по доставке контейнеров были выполнены на высоком уровне. Контейнерные поезда находились на постоянном контроле у руководства Приволжской железной дороги.

«Контейнерные перевозки имеют ряд конкурентных преимуществ: скорость доставки грузов таким способом выше, так как контейнеры не нуждаются в грузовых операциях и сортировке до станции выгрузки. Кроме того, перевозка грузов в контейнерах является одним из самых безопасных и удобных способов транспортировки. Контейнер стандартного размера можно быстро перегрузить на любой вид транспорта», — отметил заместитель начальника ПривЖД Сергей Свечкарёв, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

Напомним, что в 2004 году было завершено строительство подъездного железнодорожного пути к порту Оля и одноименной станции Астраханского отделения ПривЖД. Тогда 50-километровая линия связала морской порт Оля с Приволжской магистралью и завершилось формирование железнодорожной части международного транспортного коридора «Север — Юг» на российской территории. Тогда же порт Оля принял первый железнодорожный состав с грузом, следующим в Иран.