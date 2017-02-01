В Ульяновской области открыли новую трассу

31 января 2017 года официально открыта дорога, соединяющая Сурский район Ульяновской области и Дрожжановский район республики Татарстан. Построили трассу от Шатрашан до границы области. Финансировал работы региональный дорожный фонд, на эти цели потребовалось около 50 млн. рублей.

Благодаря открытию участка дороги, выходящей через Дрожжановский район на федеральную трассу А-151 «Цивильск — Ульяновск — Сызрань», расстояние между федеральными трассами для транзитного транспорта сократилось более чем на 80 километров.