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Сельское хозяйство

Россия стала крупнейшим в мире производителем сахарной свеклы в 2016 году

  • Сбор сахарной свеклы, фото из поиска
  • Сбор сахарной свеклы, фото из поиска

Россия в 2016 году стала ведущим мировым производителем сахарной свеклы, обогнав по этому показателю США, Германию и Францию, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

«В 2016 году у нас были рекордные показатели по многим позициям… Хочу обратить внимание на рекордный урожай сахарной свеклы — более 50 миллионов тонн. Россия вышла на первое место в мире, опередив такие страны, как Франция, США, Германия. Это позволит произвести порядка 6 миллионов тонн сахара», — сказал Ткачев, выступая на Всероссийском агрономическом совещании.

Такой урожай, по словам министра, создает потенциал для экспорта сахара за рубеж в объеме более 200 тысяч тонн. «Россия впервые становится крупным поставщиком сахара на мировой рынок и во втором полугодии 2016 года было экспортировано уже более 100 тысяч», — подчеркнул глава Минсельхоза.

Рекордный урожай сахарной свеклы в 2016 году позволил России не только обеспечить внутренний рынок сахаром, но и серьезно увеличить его экспорт. Ткачев ранее заявлял, что Россия в 2016 году может экспортировать 200 тысяч тонн сахара — в 25 раз больше, чем в 2015 году.

https://ria.ru/economy/20170201/1486923450.html

Сельское хозяйство, сахарная свекла
  • Юрий Максимов Юрий Максимов
    01.02.1718:52:56

    Если мы стали опережать и по зерновым и свекле. Стало интересно что тогда выращивают в США на своих бескрайних просторах?

    #880819
    • ddhome.livejournal.com ddhome
      01.02.1718:55:45

      арахис же.    

      #880821
    • Нет аватара UHAHAN
      01.02.1718:57:16

      Демократию) А потом экспортируют ее по всему миру куда ручки дотянутся, а взамен разные ништячки себе пригревают) Надо бы взять у них на рассаду и тоже стать лидерами по экспорту)

      #880823
    • Геннадий Пахомов
      01.02.1718:59:38

      Хукурузу амеры выращивают

      Отредактировано: Геннадий Пахомов~19:00 01.02.17
      #880824
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