В Воскресенском районе Московской области открыт новый ФОК с крытым катком

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком открыли в подмосковном Воскресенске. В первый день работы нового ФОКа на льду встретились команды спортивной школы олимпийского резерва «Химик», мальчишки 2006 и 2007 годов рождения.

Объект построен в конце 2016 года в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Общая площадь ФОКа — более 4 тыс. квадратных метров. Стоимость всех работ, включая проектирование, строительный и авторский надзоры, а также оборудование, составила более 205 млн рублей.

ФОКу присвоено имя хоккеиста, олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Стэнли и трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР воскресенца Валерия Каменского.