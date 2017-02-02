В Дагестане запущен завод утилизации автопокрышек
2 февраля в пригородном пос. Красноармейск под Махачкалой запущен завод по переработке и утилизации автомобильных шин и резинотехнических изделий «Экопромлайн».
Переработанная резина будет использована как вторичный материал для создания спортивных кортов, детских и тротуарных площадок. Ежегодные налоговые отчисления составят порядка 12 млн рублей.
За счет строительства данного предприятия в регионе создано около 120 рабочих мест со средней заработной платой 20 тысяч рублей. Общий объем затраченных средств составил порядка 100 млн рублей; мощность завода, расположенного на площади 20 га, — 3,5 тыс.тонн покрышек в год.
В планах инвестора — создать по всей республике центры по приёму изношенных автомобильных шин.
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