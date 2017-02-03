Россия открыла новые месторождения стратегического металла

На территории месторождений горючих сланцев в Саратовской области смогут добывать металл рений.

Речь идет о шести месторождениях горючих сланцев. Самым крупным из них является Коцебинское в Перелюбском районе, запасы которого оцениваются в 4,1 млрд тонн.

Сланцевый кокс с месторождений планируют использовать в атомной отрасли — для графитов в реакторах «Росатома». Кроме того, представитель входящего в состав госкорпорации АО «ВНИИХТ» Василий Кольцов заявил, что из образующего горючих сланцев газа можно производить рений.

«Это стратегический металл, и нам его не продают», — отметил Кольцов на заседании экономического совета Саратовской области.

По его словам, единственный в России известный источник рения — это вулкан Кудрявый на Курильских островах, где тоже применяется технология выработки металла из газа. Саратовские месторождения могут значительно пополнить запасы этого востребованного элемента.

Как пишет журнал «Хлом», рений относится к редкоземельным металлам. Современные мировые запасы элемента оцениваются на уровне 17000 тонн. Добываемый в Советском Союзе рений практически весь находился на территории Казахстана, который и по сей день остается среди мировых лидеров по балансовым запасам Re, уступая только США.

Популярность рения связана с его экстремальными физическими характеристиками. Это и высокая прочность, и жаростойкость, тугоплавкость, устойчивость к коррозии, свариваемость, стойкость к окислению и высокая пластичность. Рений входит в тройку тугоплавких элементов наряду с вольфрамом и молибденом. Он способен длительно сохранять прочность при сверхвысоких температурах, вплоть до 20000 С. Кроме того, металл устойчив к воздействию большинства кислот, в том числе соляной.

Сферы использования рения весьма обширны. Его применяют в изготовлении электронных приборов или вакуумной техники. Востребован он также в металлургии, медицине и ювелирном деле. Интенсивно ведется применение этого металла в авиационной промышленности и кораблестроении.

Особенный интерес к элементу проявляет и нефтеперерабатывающая промышленность, рассматривая его как базовый компонент при производстве новых катализаторов, например, рениево-платинового. Это позволяет нарастить объемы выпуска высокооктанового бензина, и удешевляет производственные затраты, поскольку рениевые катализаторы обходятся существенно дешевле платиновых аналогов. Кроме того, рений увеличивает пропускную способность установок практически на 50%, а также двукратно повышает их эксплуатационный ресурс.

Жаропрочность этого элемента обусловила его применение как конструкционного материала в атомной технике. Он используется при изготовлении труб под тепловыделяющие элементы, работающие в режиме до 3000 C.

Сообщается, что власти Саратовской области уже готовят оформление лицензии для реализации проекта по добыче этого столь востребованного металла, пишет саратовский портал «Четвертая власть».

Аврора Зорина