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Энергетика и ТЭК

Россия открыла новые месторождения стратегического металла

На территории месторождений горючих сланцев в Саратовской области смогут добывать металл рений.

Речь идет о шести месторождениях горючих сланцев. Самым крупным из них является Коцебинское в Перелюбском районе, запасы которого оцениваются в 4,1 млрд тонн.

Сланцевый кокс с месторождений планируют использовать в атомной отрасли — для графитов в реакторах «Росатома». Кроме того, представитель входящего в состав госкорпорации АО «ВНИИХТ» Василий Кольцов заявил, что из образующего горючих сланцев газа можно производить рений.

«Это стратегический металл, и нам его не продают», — отметил Кольцов на заседании экономического совета Саратовской области.

По его словам, единственный в России известный источник рения — это вулкан Кудрявый на Курильских островах, где тоже применяется технология выработки металла из газа. Саратовские месторождения могут значительно пополнить запасы этого востребованного элемента.

Как пишет журнал «Хлом», рений относится к редкоземельным металлам. Современные мировые запасы элемента оцениваются на уровне 17000 тонн. Добываемый в Советском Союзе рений практически весь находился на территории Казахстана, который и по сей день остается среди мировых лидеров по балансовым запасам Re, уступая только США.

Популярность рения связана с его экстремальными физическими характеристиками. Это и высокая прочность, и жаростойкость, тугоплавкость, устойчивость к коррозии, свариваемость, стойкость к окислению и высокая пластичность. Рений входит в тройку тугоплавких элементов наряду с вольфрамом и молибденом. Он способен длительно сохранять прочность при сверхвысоких температурах, вплоть до 20000 С. Кроме того, металл устойчив к воздействию большинства кислот, в том числе соляной.

Сферы использования рения весьма обширны. Его применяют в изготовлении электронных приборов или вакуумной техники. Востребован он также в металлургии, медицине и ювелирном деле. Интенсивно ведется применение этого металла в авиационной промышленности и кораблестроении.

Особенный интерес к элементу проявляет и нефтеперерабатывающая промышленность, рассматривая его как базовый компонент при производстве новых катализаторов, например, рениево-платинового. Это позволяет нарастить объемы выпуска высокооктанового бензина, и удешевляет производственные затраты, поскольку рениевые катализаторы обходятся существенно дешевле платиновых аналогов. Кроме того, рений увеличивает пропускную способность установок практически на 50%, а также двукратно повышает их эксплуатационный ресурс.

Жаропрочность этого элемента обусловила его применение как конструкционного материала в атомной технике. Он используется при изготовлении труб под тепловыделяющие элементы, работающие в режиме до 3000 C.

Сообщается, что власти Саратовской области уже готовят оформление лицензии для реализации проекта по добыче этого столь востребованного металла, пишет саратовский портал «Четвертая власть».

Аврора Зорина

http://finobzor.ru/show-31055-rossiya-otkryla-novye-mestorozhdeniya-strategicheskogo-metalla.html

Саратовская область, ВНИИХТ
  • 40
    samgalaxyace123 galaxyace123 samgalaxyace123 galaxyace123
    03.02.1706:11:08

    Не-не.

    Лидер по запасам — Чили. У казахов производство сильно упало, это попутка молибдена, и там что-то изменилось.

    На том вулкане на Итурупе месторождение на самом деле довольно мощное, да еще и формирующееся, там с газами до 10 тонн рения в год вылетает. Его и ловят уже несколько лет.

    Ну и в дополнение чисто справка

    — в год в мире получают порядка 60 тонн, из них США скупает примерно 45 тонн.

    — эти тонны в США идут так — 20 процентов — катализаторы, 80 процентов — супержаростойкие сплавы авиационных турбин, причем исключительно военного авиапрома почему-то.

    — Итуруп это остров Малой К. Гряды, его хочет Япония.

    #881473
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      • 10
        samgalaxyace123 galaxyace123 samgalaxyace123 galaxyace123
        03.02.1713:17:34

        Это из памяти.

        Я про Чили, «широкое применение» единственный в СССР Казахстан и т.д. неточности.

        Заметка не отсылает к вики.

        Если там написано то же самое, замечательно, я пошёл читать.

        #881564
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Нет аватара sarvizir
          03.02.1723:37:46

          добывай рений ты. Все будут «за».

          #881772
          • Александр Махнев Александр Махнев
            05.02.1707:07:41

            «Убивай ты. Все будут „за“», может так сказать убийца.

            Я лично — сторонник общенародной собственности на средства производства и природные богатства страны.

            #882100
            • Нет аватара sarvizir
              06.02.1700:35:27

              Я лично — сторонник общенародной собственности на средства

              производства и природные богатства страны.

              Это тогда вам в СЕв Корею. Там всё исключительно народная собственность

              #882297
    • 0
      Алексей Петров Алексей Петров
      03.02.1713:30:56

      а как запасы связаны с объемом добычи?

      #881573
      • 5
        samgalaxyace123 galaxyace123 samgalaxyace123 galaxyace123
        03.02.1713:57:46

        Думаю весьма косвенно.

        Всё-таки себестоимость рения очень зависит от технологии.

        А та — от сырья.

        Одно дело целенаправленно только рением заниматься, другое — попутно из молибдена добывать, или из сланцевого кокса, как в заметке, и совсем третье — вулканические газы обрабатывать.

        И чтобы в Чили на их более чем 50 процентов запасов мирового рения пришли мощные аффинажные технологии именно под рений, надо чтобы эта дикая нынче цена на рынке удержалась в обозримом для инвесторов времени.

        Катализаторы риформинга — это конечно замечательно, но вот жаропрочным сплавам на пятки вполне себе наступает металлокерамика, превосходящая их по жаропрочности.

        Отредактировано: samgalaxyace123 galaxyace123~21:55 03.02.17
        #881587
    • Коловрат Пох
      03.02.1719:39:50

      >На том вулкане

      То есть, у России бесконечные запасы рения, если на вулкан можно нахлобучить добывающую установку?

      #881701
  • 13
    Нет аватара amtop
    03.02.1706:26:04

    Великая новость. Не каждый год такое случается.

    #881474
  • 4
    Нет аватара Neptus
    03.02.1708:20:20

    Автор, что-то у вас не так с температурой в фразе: «Он способен длительно сохранять прочность при сверхвысоких температурах, вплоть до 20000 С», поскольку 3186 грЦ температура плавления.

    #881494
  • 16
    Нет аватара Maggey
    03.02.1710:41:16

    Re и в ракетостроении нужен. Саратовская область очень выгодна в плане доступности в отличии от Итурупа.

    Итуруп это остров Малой К. Гряды, его хочет Япония.

    Фиг им, а не Итуруп.

    Поставьте пожалуйста эту картинку:

    Отредактировано: Maggey~10:44 03.02.17
    #881519
    • Рамиль Миннигалиев Рамиль Миннигалиев
      03.02.1719:58:08

      Re и в ракетостроении нужен. Саратовская область очень выгодна в плане доступности в отличии от Итурупа.

      Я думаю нет проблем перевезти 10 тонн в год самолетом. Насколько я понимаю там больше сложности в добыче.

      #881710
  • 8
    Михаил Усоцкий Михаил Усоцкий
    03.02.1711:26:40

    Это очень хорошая новость. Рения и так мало на Земле. А он нужен в критически важных отраслях. Но всё равно японцы не получат эти острова. Пусть только радуются, что мы Хоккайдо оставили у японцев.

    #881526
  • 10
    Нет аватара Ветер
    03.02.1712:18:28

    не 20000 С, а 2000 градусов С (сохраняет прочность длительно)

    #881549
  • 5
    Samboris Samboris
    03.02.1715:56:36

    Рений — дорогой металл. Стоимость неочищенного сырья (перринат калия) составляет около 800 долларов за килограмм. Килограмм очищенного рения на мировом рынке стоит не менее 1500 долларов. Высокочистый рений стоит и того дороже — до 900 долларов за грамм. Раньше рений получали исключительно как побочный продукт производства меди и молибдена. В обоих случаях при обжиге медного или молибденового концентрата рений в виде оксида вылетает из печных труб. Летучий оксид рения пропускают на выходе из трубы через серную кислоту, а из полученного в результате химической реакции перрината калия выделяют чистый рений.

    #881616
    • Макс Южный
      03.02.1721:31:25

      А почему пишут, что катализаторы из рений куда дешевле платиновых?

      Что, разве платина ещё дороже рения? Как-то сомнительно.

      #881741
      • samgalaxyace123 galaxyace123 samgalaxyace123 galaxyace123
        03.02.1721:43:22

        Может и сейчас дороже, фиг его знает.

        Но рениевый катализатор риформинга эффективнее платинового не на проценты, а в разы.

        #881744
      • Нет аватара WJ
        04.02.1701:55:18

        Там просто рения меньше

        #881808
  • 3
    mashinist mashinist
    03.02.1718:08:20

    «Самым крупным из них является Коцебинское в Перелюбском районе, запасы которого оцениваются в 4,1 млрд тонн."

    Только не млрд., а видимо просто 4,1 тонна, потому что «Общие мировые запасы рения составляют около 13 000 тонн»

    #881667
  • 4
    Нет аватара a_sura
    03.02.1719:14:19

    Не 20000 С, а 2000, и не 4,1 млрд. тонн, а 4,1 тонна. Немного думайте когда пишите новость!

    #881694
  • Нет аватара zspe
    03.02.1722:54:45

    "Это стратегический металл, и нам его не продают", — отметил Кольцов на заседании экономического совета Саратовской области.

    и сразу:

    Добываемый в Советском Союзе рений практически весь находился на территории Казахстана, который и по сей день остается среди мировых лидеров по балансовым запасам Re, уступая только США.

    Выходит, Казахстан рений России не продает?

    Отредактировано: zspe~22:55 03.02.17
    #881764
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    04.02.1700:25:26

    Позитивная новость.

    #881781
  • megajob megajob
    05.02.1701:34:06

    Уже давно ходит поговорка «как только что-то в Мире становиться редким или наиважнейшим ресурсом, так тут же выясняется — что именно этого полно в России»          

    #882052
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