В Кемеровской области запущена установка первичной переработки нефти



Установка подготовки нефти УПН

В Анжеро-Судженске запустили нефтеперерабатывающий комплекс, основные задачи которого направлены на увеличение глубины переработки нефти (не менее 85%) и выпуск моторного топлива, соответствующего классу Евро-5.

УПН-800 введена в эксплуатацию в рамках «якорного» инвестпроекта в работе по Анжеро-Судженску, проводимой Кузбассом с Фондом развития моногородов. Проект предусматривает создание нефтеперерабатывающего производства средней мощности. За 2015-2016 годы объем инвестиций составил 4,5 млрд рублей. Проект создает в моногороде 1600 рабочих мест.

В будущем планируется сформировать объединенный нефтеперерабатывающий комплекс на основе ООО «Северный Кузбасс», ООО «Анжерская нефтегазовая компания» и Яйский НПЗ. Определен перечень объектов строительства на этих предприятиях. На площадке ООО «Северный Кузбасс» и ООО «Анжерская нефтегазовая компания» будет размещена первичная переработка нефти, а на площадке Яйского НПЗ — вакуумный блок, установка гидроочистки бензина, каталитического риформинга и установка изомеризации.

Кроме того, в 2016 году в Анжеро-Судженске по соглашению с Фондом развития моногородов построены и введены в эксплуатацию два водовода диаметром 400 и 500 мм, воздушная линия электропередачи, подстанция «Мазутная». Общая стоимость строительства составила 1 млрд 35 млн рублей средств фонда, регионального и местного бюджетов. Новые инженерные коммуникации позволят снять инфраструктурные ограничения не только для нефтеперерабатывающего комплекса, но и других намеченных и реализуемых инвестпроектов.