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Армия и Флот

Завод им. Дегтярева подготовил первую партию новейших пулеметов

Оружейный завод им. Дегтярева подготовил первую партию новейших пулеметов. Большая часть ТТХ нового российского оружия на данный момент засекречена. Тем не менее, специалисты завода поделились с прессой некоторыми характеристиками и подробностями производства.

«Новый пулемет создавался по заданию Минобороны РФ. Это глубокая модернизация пулемета „Печенег“ калибра 7,62 мм. Основные задачи работы — это снижение веса, габаритов и улучшение эргономики», — сообщил заместитель главного инженера, главный конструктор направления завода им. Дегтярева Андрей Макнин .

Период подготовки пулемета от стадии проектирования до непосредственного серийного запуска занял 4 года. За этот срок новое оружие прошло все необходимые испытания и проявило себя в лучшем виде.Испытатели и конструкторы держат характеристики пулемета в секрете, однако некоторые его особенности все же были озвучены.

С момента проектирования до запуска пулемета в серию прошло 4 года, что считается нормальным временем для разработки нового оружия и прохождения всех необходимых испытаний.

Характеристики секретного пулемета.

Ни конструкторы, ни испытатели не рассказывают о характеристиках пулемета в силу его секретности, но все же некоторые его особенности удалось выяснить.

В производстве нового пулемета используется титан. Ранее этот металл в оружейном производстве не применялся. Ствол оружия заменен на оребренный без кожуха с принудительным охлаждением. Кроме того, пулемет обзавелся новыми элементами, среди которых система рельсового крепления — планка Пикатинни для крепления унифицированного оптического прицела 1П89-3, телескопический и складной приклад удобный при стрельбе в бронежилете или зимней одежде. Производители прислушались к просьбам военнослужащих и добавили тактическую рукоятку для удобства ношения и ведения огня.

Версия для спецподразделений получила укороченный ствол с приспособлением для бесшумной и беспламенной стрельбы.

Пулемет также получил быстросъемные сошки. Они устанавливаются в зависимости от боевой задачи стрелка, как и на газовую камеру, так и на дульный срез. Последний вариант увеличивает опорную базу и снижает рассеивание до 70%. Однако, такое положение сошек не всегда удобно, так как ограничивает сектор огня по фронту при статичном положении стрелка либо оружия.

Одними из первостепенных задач при разработке оружия, были уменьшение габаритов и массы пулемета, и конструкторы с ними успешно справились.

«При транспортировке десанта части пулемета складываются и с ним можно свободно перемещаться в бронированной машине. В таком варианте пулемет короче на 3 см чем штатный автомат Калашникова», — рассказывает инженер-конструктор завода Владимир Лезов.

Надежность новых пулеметов была доказана в ходе многочисленных испытаний, которые проводились в специальных климатических камерах. Во время этих испытаний проверялась эффективность работы оружия в различных температурных и погодных режимах (в том числе и обильных осадках). Стоит отметить, что некоторые пулеметы, в частности авиационные, выдерживают мороз до -80 градусов. Ручное стрелковое оружие эффективно справляется с выполнением задач при температуре от -50 до +50 градусов.

В специальной контрольно-испытательной камере высоким давлением проверяются узлы запирания на безотказность оружия. После этого надежность подтверждается усиленным зарядом.

«Дитя механического цеха приходит сюда и оживает. Каждое изделие можно послушать, можно услышать, как оно работает, как оно „поет“. У каждого своя характеристика. Всех приятнее „поют“ наши авиационные пушки», — рассказал журналистам исполняющий обязанности начальника контрольно-испытательной станции Сергей Васильковский, отметив их высокую скорострельность и мощь.

В бойнице оружие «сдает экзамен» на автоматику. Заряжается специальная лента фиксированной длины, и на стометровой трассе пулемет проходит испытание на кучность. Данный параметр проверяется исключительно одиночными выстрелами. Каждое изделие должно удовлетворять параметрам, заложенным в его паспорте.

В редких случаях отклонения от эталонных параметров, «больное» изделие, как выражаются сотрудники предприятия, отправляют на «лечение». Оружие ни при каких обстоятельствах не покинет завод с недочетами или недоделками. Это исключено. Данный принцип лежит в основе системы контроля качества завода. Каждое изделие проходит испытание стрельбой, а при поставке большого количества пулеметов из партии выбирается одно изделие, которое проходит испытания по всем параметрам, в том числе и на живучесть.

В данный момент конструкторы завода заняты запуском производства специальных пулеметов, ориентированных на применение в локальных конфликтах. Во главе угла — уменьшение габаритов и массы. Также ведется разработка роботизированных боевых модулей с расширенным боекомплектом.

 http://tvzvezda.ru/news/o...ent/201702041101-yv81.htm 

http://vpk-news.ru/news/35077

Завод им. Дегтярева, пулеметы
  • КАРЛ . КАРЛ .
    06.02.1701:17:04

    Сошки сделали регулируемые — это отлично! Надеюсь ствол быстросменный. Ну и вес пулемёта после модернизации, надеюсь, будет в районе 6 — 7 кг. без прицела, сошек и патронов.

    #882313
    • de_moore de_moore
      06.02.1702:34:01

      Так вроде бы уже в старом Печенеге ствол был не сменным. Это у ПКП их было два, что делало его тяжелым, это в какой-то мере и послужило поводом его модернизации. А у Печенега оребренный ствол в кожухе и система принудительного воздушного охлаждения.

      #882332
      • КАРЛ КАРЛ
        06.02.1710:08:30

        «Так вроде бы уже в старом Печенеге ствол был не сменным."

        Так у «Печенега» охлаждение происходило за счёт принудительной, эжекционной протяжки холодного воздуха между стволом и кожухом ствола. Тут же мы видим только оребрение части ствола. Как это скажется на охлаждении ствола при интенсивном отстреле 2 — 3 коробок с лентами? Вот по этому я и высказал надежду на присутствие быстросменного ствола.

        #882394
    • Нет аватара monarch
      06.02.1706:59:39

      Ствол у «Печенега» сменный (крепления на сколько я помню, не меняли по сравнению с ПКМ — они остались быстроразъемными), но это скорее теоретическая фича, так как запасного ствола нет и он и не особо и нужен — ибо ствол греется не так сильно как у ПКМ.

      Планка «Пикатини» под прицелы и складывающийся (и регулируемый) приклад вещи конечно нужные (хотя я и сильно сомневаюсь в большом удобстве Г-образника), а вот быстросъемные сошки и ручка — имхо никому не нужная чушь.

      Никто (в здравом рассудке) навскидку из 7,62 мм пулемета стрелять не будет.

      Тем более прицельно.

      А для разных экстренных случаев такой огород городить не рационально.

      И ещё весьма интересно, он с блоком дублирования спускового крючка пойдет, или не?

      #882356
      • Нет аватара gritsevsky
        06.02.1710:09:43

        а вот быстросъемные сошки и ручка — имхо никому не нужная чушь.

        Никто (в здравом рассудке) навскидку из 7,62 мм пулемета стрелять не будет.

        Тем более прицельно.

        Быстросъемные сошки не с целью их снять, а с целью переставить в другое положение. О стрельбе с рук разговор не идет. Вы невнимательно читали

        Пулемет также получил быстросъемные сошки. Они устанавливаются в зависимости от боевой задачи стрелка, как и на газовую камеру, так и на дульный срез. Последний вариант увеличивает опорную базу и снижает рассеивание до 70%. Однако, такое положение сошек не всегда удобно, так как ограничивает сектор огня по фронту при статичном положении стрелка либо оружия.

        #882395
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      06.02.1712:27:10

      Видео, как стрелять с плеча стоя с «Печенега»:

      Укороченный Печенег

      #882439
  • Нет аватара amtop
    06.02.1701:29:14

    Пригодится!

    #882317
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    • Сергей Пышненко
      06.02.1708:49:40

      Каждый занимается своим делом!

      #882374
    • КАРЛ КАРЛ
      06.02.1709:57:23

      А давайте уже на что-нибудь гражданское вместо пулемётов ресурсы будем тратить?/

      А давайте!

      Как в -90х! Вместо высокотехнологичной боевой техники, которая пользуется большим спросом на мировом рынке вооружений и продаётся за твёрдую валюту, мы опять начнём выпускать кастрюли, сковородки и ручные тележки для дачников! Вам опять хочется посмотреть как над Россией весь мир смеётся? Вы точно преподаватель в ВУЗе?

      #882387
      • Александр Махнев Александр Махнев
        06.02.1712:40:25

        Нет, я не преподаватель и не в ВУЗе. У нас теперь СУЗ. Раньше было училище. В институтах учатся студенты, а не слушатели.

        А про высокотехнологический пулемёт столетней давности я не знаю, я не оружейник, но все они давно придуманы и как говорит некто А.Купцов хуже «Дегтярёва» ещё поискать надо. И патрон у него наверное ещё американский образца 19 века. Ну да бог с ним, просто новости одни про милитаризацию. А если и нет, так все равно всё принадлежит теперь баринам и не радует.

        Отредактировано: Александр Махнев~12:49 06.02.17
        #882450
        • Павел Дурнов Павел Дурнов
          06.02.1717:53:41

          Вообще-то патрон 7,62*54R не американский, и даже не немецкий, хотя действительно 19 века, появился он как боеприпас к винтовке Мосина в 1890 году…

          Американская «свинья» (М60) использует и вовсе немного облегченный и ослабленный .30-06 примерно тех же годов разработки. Я уже не говорю про суперсовременный М2НВ которому скоро 100 лет исполнится(1932 год разработки), а если считать с его базового варианта М1919/М1921 то и вовсе через два года юбилей… И у патрона кстати тоже! Это кстати наверное единственный пулемет который столь долгое время остается на вооружении.

          А про ДП/РПД насчет худших ну не сказал бы, вполне себе на уровне пулеметы были для своего времени.

          И данное изделие является глубокой модернизацией ПК, который поступил на вооружение в 1961 году, так что не столетнй, а всего лишь полтинничек!

          #882576
    • Олег Лешуков Олег Лешуков
      06.02.1710:34:26

      Назовите пожалуйста ваш ВУЗ.

      #882401
    • John Smith John Smith
      06.02.1717:04:26

      А давайте уже на что-нибудь гражданское вместо пулемётов ресурсы будем тратить?

      А врагов ядрёнными бомбами уничтожать.

      А то слушатели спрашивают когда стипендия будет, а бухгалтерия говорит финансирования нет, заходите в марте.

      Вложения в ВПК дают мощный мультипликативный эффект. Это и новейшие технологии и высокотехнологичные рабочие места и налоги. В то время как «стипендии», как бы кощунственно это не звучало, способны лишь увеличить конкурс в ВУЗы, который и так запредельный. Так «своим» студентам и передайте. Не хотят учиться, в том числе зарабатывать самостоятельно, пусть идут работать.

      #882558
  • Филипп Чуприн Филипп Чуприн
    06.02.1711:35:49

    Дегтярёва, а не Дегтярева.

    Игнорирование буквы «ё» в именах собственных — моветон.

    #882417
    • Макс Южный
      06.02.1715:38:40

      А я бы сказал, что не только в именах собственных, а везде. «Ё», ё-моё!    

      #882533
  • Георгий Свиридов Георгий Свиридов
    06.02.1713:10:03

    Интереснее что там с легким ручным пулеметом. Печенег и даже ПКМ оружие выше общемирового уровня. РПК-74 не плох, но вот легкий пулемет на основе АЕКа был бы интересен. Автомату сбалансированная автоматика не так важна — стреляют с него или одиночными или короткими очередями в основном и прирост эффективности от сбалансированной автоматики не велик, но растет масса оружия, оно дорожает. А вот легкий пулемет на этом принципе был бы интересен.

    Только не надо никакого ленточного питания. Ленточное питание оправдано только в случае, когда расчет пулемета состоит более чем из 1 человека. У легких пулеметов второго номера расчета нет — это индивидуальное оружие и в итоге получается боец или ведет бой или снаряжает ленту. Также ему надо двигаться вслед за отделением, а это значит что возможность снаряжать ленту у пулеметчика есть только при действии в обороне, долгая перезарядка и невозможность воткнуть в пулемет любой снаряженный магазин от автомата очень сильно уменьшает возможность пулеметчика при наступлении, штурмовых действиях. Собственно мировая тенденция к этому и пришла — все стараются делать легкие пулеметы на основе штурмовых винтовок.

    #882462
    • Егерь Егерь
      06.02.1714:08:52

      Есть уже пулемёт на основе АЕК-а — АЕК-999 «Барсук».

      #882492
      • de_moore de_moore
        06.02.1714:41:17

        Он проиграл гос конкурс как раз таки Печенегу

        #882504
        • Егерь Егерь
          06.02.1717:14:30

          В Вики написано, что выпускался ограниченными партиями для вооружения спецподразделений МВД РФ.

          Значит, всё-таки использовался/используется?

          #882562
          • de_moore de_moore
            06.02.1717:48:13

            Это была очень небольшая партия, так сказать на пробу. И с 96 года не выпускается совсем. Этот АЕК от ПКМа отличается только стволом, основные механизмы же не претерпели никаких изменений. Так что называть Барсука пулеметом на основе АЕК ну никак нельзя, просто тупиковая ветвь модернизации

            #882574
      • Павел Дурнов Павел Дурнов
        06.02.1717:57:48

        Это тоже модернизация ПК с несъемным стволом и кстати вот то вот чудо на фотках ну оооочень именно на него похоже(и по материалам в том числе)!

        #882578
    • de_moore de_moore
      06.02.1714:36:09

      РПК 16 не слышали?

      #882502
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