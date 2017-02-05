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Армия и Флот

Минобороны развернуло в Южном военном округе новую 227-ю артиллерийскую бригаду

Российское военное ведомство развернуло в Южном военном округе новую 227-ю артиллерийскую бригаду (АБр). Дислоцируется воинская часть в столице Адыгеи Майкопе. Помимо дальнобойных гаубиц, реактивных систем залпового огня и противотанковых комплексов бригада оснащается беспилотниками, разведывательными комплексами и автоматизированными системами управления (АСУ).

По мнению экспертов, новая бригада за считаные минуты сможет самостоятельно находить и уничтожать цели не только на поле боя, но и глубоко в тылу противника.

Формирование новой воинской части началось еще в 2016 году. Завершить же процесс военное ведомство планирует до конца нынешнего года. Полное наименование воинской части — 227-я Таллинская краснознаменная, ордена Суворова артиллерийская бригада.

Сейчас бригада вооружена 152-мм гаубицами МСТА и реактивными системами залпового огня «Ураган». Но по данным «Известий», в дальнейшем 227-я АБр должна получить новейшие самоходные гаубицы «Коалиция», а также модернизированные реактивные системы залпового огня «Ураган-М». Находить цели в тылу и на поле боя артиллеристам бригады помогут отряды беспилотников. А автоматизированная система управления позволит наносить артудары по обнаруженным целям практически в режиме реального времени.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, новая бригада станет одной из первых воинских частей, которая предназначена для работы в так называемом контуре высокоточного огневого поражения.

— Сейчас в российской армии создается специальный контур высокоточного огневого поражения. В него включены все высокоточные огневые средства, в том числе артиллерийские, — рассказывает «Известиям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — Новая система получает информацию со всех разведывательных средств независимо от их принадлежности и распределяет цели по важности поражения. Артиллеристам на позиции сразу же поступают координаты целей, информация о необходимом расходе боеприпасов и даже исходные установки для ведения огня или полетные задания для ракет.

227-я артбригада — это легендарная воинская часть, прославившаяся в годы Великой Отечественной войны и в обеих чеченских кампаниях. В 2009 году в ходе военной реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова АБр была расформирована, а на ее основе создана база хранения и ремонта вооружения и военной техники.

Бригада ведет свою историю от сформированной в январе 1943 года 81-й пушечной артиллерийской бригады. 81-я АБр прошла практически всю войну в составе Ленинградского фронта, но закончила свой боевой путь на 2-м Белорусском. За боевые заслуги часть была награждена орденами Суворова и Красного Знамени. А за освобождение Таллина бригада получила почетное наименование «Таллинская».

После окончания Великой Отечественной 81-я бригада передислоцировалась в Ленинакан. Там ее переформировали в пушечный полк. В 1992 году полк перевели в Урюпинск и вновь развернули в 81-ю артбригаду.

Бригада вошла в состав легендарного 8-го гвардейского армейского корпуса, названного по имени своего командира Льва Рохлина — Рохлинским. С 11 декабря 1994 года по 17 февраля 1995 года 81-я артиллерийская бригада участвовала в первой чеченской кампании. Воинская часть не понесла потерь, а 143 офицера и прапорщика были награждены орденами и медалями. Но в 1997 году 81-ю бригаду перевели из Урюпинска в Славянск-на-Кубани и переформировали в 227-ю АБр. Подразделения бригады приняли активное участие во второй чеченской кампании.

http://izvestia.ru/news/661691

Армия, артиллерия, ЮВО, Майкоп, Адыгея
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    05.02.1723:42:52

    В Таганроге её надо размещать, а не в Майкопе. В Майкопе ей просто делать нечего.

    #882269
    • Нет аватара Иванушка
      06.02.1710:25:51

      OptimoPrincipi, товарисч «главкомандующий генерал командироВИЧ» вы уверены?!

      #882400
    • Юрген Юрген
      06.02.1711:33:33

      Она формируется не с нуля, а на базе уже расквартированного в Майкопе 943-го РЕАП, который принимал участие в войне «трех восьмерок». Оставили 1 реактивный дивизион на «Ураганах», добавили дивизион «Мста-Б» и противотанковый дивизион. Эта бригада полагается по штату 49 армии, которая прикрывает Северный Кавказ.

      Что касается Ростовской области, то там формируется новая армия (ей еще даже номер не успели присвоить), в ней будет воссоздается, например, легендарная 150 мотострелковая дивизия. И новая артиллерийская бригада в этой армии тоже будет, возможно даже и Таганроге)).

      Отредактировано: Юрген~11:35 06.02.17
      #882416
      • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
        06.02.1712:06:46

        Создание армии с нуля — дело довольно хлопотное и долгое. Пока соберут штат, насытят матчастью, я уже не говорю про боевой опыт и слаживание. Кстати, пока они там армию создадут, её может уже и не хватить для парирования угроз. А поддержка может потребоваться в любой момент.

        #882431
        • Юрген Юрген
          06.02.1712:17:32

          Там не совсем с нуля — 150 дивизия формируется на базе 33 бригады. Что-то перебрасывается из других регионов.

          В планах к концу этого года сформировать.

          Кстати, параллельно формируется 20 армия на воронежском направлении, поэтому думаю 2 армий точно хватит.

          #882434
          • Макс Южный
            06.02.1715:18:25

            Поскольку численность ВС у нас планомерно снижается согласно доктрине, то получается, что в других местах части должны распускаться, причём, в с более высокой скоростью, чем собираться новые.

            То есть на сейчас армия полнеет на юге, но худеет в остальных округах? Например, в центре РФ, а также у границ с Казахстаном и Китаем?

            Отредактировано: Макс Южный~15:18 06.02.17
            #882522
            • Юрген Юрген
              06.02.1716:20:30

              Нигде она не худеет.

              В западном округе формируют 2 армии — 1 танковая и 20 армия, 1 танковую уже почти сформировали.

              В Южном округе формируют армию на границе с Украиной, на Северном Кавказе формируют дивизию.

              В центральном округе формируют мотострелковую бригаду взамен переброшенной к Воронежу, и танковую дивизию. В прошлом году там же сформировали горную бригаду.

              В ВДВ планируют сформировать третий полк в каждой дивизии, а 31 бригаду развернуть в дивизию. 45 полк спецназа ВДВ переформировали в бригаду.

              Численность армии не снижается, а растет. Хорошо так растет.

              Отредактировано: Юрген~16:20 06.02.17
              #882544
  • Нет аватара Argonaft
    06.02.1700:28:00

    Чёрт побери! Распустить Генштаб к едрене фене, раз уж простые форумчане знают где лучше разместить войска!

    #882290
    • Роман Мараховский Роман Мараховский
      06.02.1701:23:58

      Не ну если так рассуждать … то Вюнсдорф самое то    

      #882315
      • Павел Иванов Павел Иванов
        06.02.1714:26:18

        Поддерживаю,а 1-ую Гвардейскую Танковую в Дрездене(по месту постоянной дислокации)      

        #882499
    • Нет аватара Rash
      06.02.1711:17:47

      С дивана-то оно виднее!    

      #882411
      • Нет аватара taras-sn
        06.02.1713:39:03

        Не ругайтесь, это просто озвученные желания (или мечты) таганрожцев Близко мы…

        #882473
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