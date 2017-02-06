На арктической платформе «Приразломная» избавились от иностранного оборудования, заменив его высокотехнологичным электрическим насосом российского производства.

Как отметил генеральный директор «Газпром нефть шельфа» Геннадий Любин, это — значимое событие для всей российской промышленности по нескольким причинам. Во-первых, отечественное оборудование обеспечило высочайшую скорость нефтедобычи за все время работы «Приразломной». Во-вторых, отказ от зарубежного насоса и более эффективная работа отечественной установки доказывают интеллектуальную мощь российских инженеров и производителей, что, в свою очередь, является прекрасным ответом скептикам, считающим, что РФ не способна на технологический прорыв.



Только российское: на «Приразломной» избавились от зарубежного оборудования

Между тем, с момента ввода в эксплуатацию платформы «Приразломная», а именно — с декабря 2013 года, — здесь действуют уже десять скважин. Как напоминает издание The Independent Barents Observer, это шесть добывающих, три нагнетательных и одна поглощающая скважины. Всего же проект освоения месторождения предусматривает открытие 32 скважин. При таких грандиозных планах вполне целесообразно, что нефтяники отказываются от импортного оборудования и берут на вооружение отечественные технологии: так гораздо экономичнее.

Как сообщали ранее в правлении «Газпром нефти», в нынешнем году перед специалистами «Приразломной» поставлена задача увеличить добычу углеводородов с 2,1 млн тонн до 2,5-2,6 млн тонн.

Месторождение «Приразломное» — единственное в Арктике, на котором в промышленных масштабах добывается нефть. Оно расположено в Печорском море в 60 километрах от берега. Специально для работы станции была произведена морская ледостойкая платформа, которая создавалась для эксплуатации в экстремальных условиях. Благодаря высоким технологиям Россия обеспечивает потребителей нефтью нового сорта ARCO (Arctic Oil).