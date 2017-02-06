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Энергетика и ТЭК

На арктической платформе «Приразломная» избавились от иностранного оборудования.

На арктической платформе «Приразломная» избавились от иностранного оборудования, заменив его высокотехнологичным электрическим насосом российского производства.

Как отметил генеральный директор «Газпром нефть шельфа» Геннадий Любин, это — значимое событие для всей российской промышленности по нескольким причинам. Во-первых, отечественное оборудование обеспечило высочайшую скорость нефтедобычи за все время работы «Приразломной». Во-вторых, отказ от зарубежного насоса и более эффективная работа отечественной установки доказывают интеллектуальную мощь российских инженеров и производителей, что, в свою очередь, является прекрасным ответом скептикам, считающим, что РФ не способна на технологический прорыв.

  • Только российское: на «Приразломной» избавились от зарубежного оборудования
  • Только российское: на «Приразломной» избавились от зарубежного оборудования

Между тем, с момента ввода в эксплуатацию платформы «Приразломная», а именно — с декабря 2013 года, — здесь действуют уже десять скважин. Как напоминает издание The Independent Barents Observer, это шесть добывающих, три нагнетательных и одна поглощающая скважины. Всего же проект освоения месторождения предусматривает открытие 32 скважин. При таких грандиозных планах вполне целесообразно, что нефтяники отказываются от импортного оборудования и берут на вооружение отечественные технологии: так гораздо экономичнее.

Как сообщали ранее в правлении «Газпром нефти», в нынешнем году перед специалистами «Приразломной» поставлена задача увеличить добычу углеводородов с 2,1 млн тонн до 2,5-2,6 млн тонн.

Месторождение «Приразломное» — единственное в Арктике, на котором в промышленных масштабах добывается нефть. Оно расположено в Печорском море в 60 километрах от берега. Специально для работы станции была произведена морская ледостойкая платформа, которая создавалась для эксплуатации в экстремальных условиях. Благодаря высоким технологиям Россия обеспечивает потребителей нефтью нового сорта ARCO (Arctic Oil).

https://politexpert.net/27044-tolko-rossiiskoe-na-prirazlomnoi-izbavilis-ot-zarubezhnogo-oborudovaniya

Приразломная
  • goryachee_leto goryachee_leto
    06.02.1713:12:30

    Слышал, что себестоимость добычи на Приразломной где-то 60-70 баксов.

    Если заменят импортное оборудование, то себестоимость наверное понизится?

    #882463
    • Макс Южный
      06.02.1715:12:57

      Сомневаюсь, что стоимость добычи такая высокая. Но новый насос вряд ли на неё сильно повлияет, так как это лишь малая толика расходов.

      #882518
      • goryachee_leto goryachee_leto
        06.02.1715:45:46

        Но новый насос вряд ли на неё сильно повлияет,

        Конечно, я и про другое железо.

        А себестоимость может уже и пониже после запуска проекта, а вначале приходилось многое впервые для нашей страны делать.

        #882535
    • Сергей Усов Сергей Усов
      06.02.1715:45:38

      Никто не будет производить заведомо нерентабельную добычу. Это при СССР были лозунги, а сейчас рыночная экономика, все деньги считают))).    

      #882534
  • Ян Устименко Ян Устименко
    06.02.1716:34:50

    Не сказали главного — какой импортный (марку) насосный агрегат заменили на отечественный (тоже марку и производителя не указали). Какое влияние оказывает на технологический процесс добычи. А заголовок статьи просто классика желтухи — там вся Приразломная почти 100% импортное оборудование, как от него можно избавиться? Платформу полностью чтоли заменили? Подача новостей на СУ скатывается всё больше к дешёвому желтому ресурсу — благо ещё баннеры не выскакивают про рекламу казино, вулкана, знакомств и как похудеть.

    #882547
    • Сергей Волошин Сергей Волошин
      06.02.1718:10:15

      Уважаемый Ян.

      Во-первых. О почти 100%. Известно ли Вам, что платформу для Приразломного месторождения в России строили на «Севмаше» и для сокращения сроков строительства решили заняться основной,наиболее сложной нижней частью платформы — кессоном, а верхнюю часть с жилым блоком купить, что и было сделано. Да будет Вам известно, что разработать кессон для работы в Арктике задача далеко не тривиальная, чего не скажешь о верхней части.

      Во-вторых. На счет желтой прессы. Желтая пресса, как Вам известно, специализируется на слухах, сенсациях (зачастую мнимых), скандалах, сплетнях. Буду признателен Вам, если укажете мне хотя бы один из этих признаков.

      #882583
      • Ян Устименко Ян Устименко
        06.02.1718:43:25

        Да, известно, что кессон сделали на Севмаше — честь им и хвала, молодцы. Но я говорил не про каркас, а про оборудование (каркас — это не оборудование).

        Признаки вы сами обозначили (касательно этой новости): 1. сенсация (зачастую мнимая). Замена насоса без указания дополнительной инфы — это просто замена насоса. Можно насос поменять производительностью 100л/ч и стоимостью 100 тыщ, а можно насос поменять производительностью 100 000л/ч и стоимостью 100 000тыщ. Какой поменяли?; 2 когда нет абсалютно никакой конкретной инфы кроме как названия — то это новость из категории слухов, а может и вранья — ни фотки насоса и ни описания нет — только фотка платформы.

        Я комент выше написал к «подаче новости», которая никак не соответствует этом ресурсу.А если СУ соответствует подаче этой новости — то это уровень желтухи (Надеюсь что это не так и новости научаться подавать в красивой упаковке — это тоже продукт).

        #882603
      • Ян Устименко Ян Устименко
        06.02.1718:59:45

        Может я конечно сравнив СУ с желтой прессой и загнул, но тенденция новостей «вставить любую новость типа сделано у нас не разобравшись в деталях и кроме названия ничего не предоставив» явно прослеживается и не в лучшую сторону.

        #882614
  • Нет аватара Иванушка
    06.02.1718:38:49

    Круто! Осталось и от иностраного присутствия отказатся

    #882599
    • Константин Рубцов
      06.02.1719:04:15

      А бурить кто будет скважины разведки в Арктике? Дядя Вася? при стоимости одной скважины миллионов так в 100? Или предлагаете создать оборудование стоимостью под сотни миллионов долларов на пустом месте?

      Что касается Приразломной, то не судите строго, первый опыт, там верхний этаж от списанной норвежской буровой, косяков масса, как и поломок. Себестоимость жижиы сейчас долларов 30, что не так уж и плохо.

      #882617
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