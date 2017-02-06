На арктической платформе «Приразломная» избавились от иностранного оборудования.
На арктической платформе «Приразломная» избавились от иностранного оборудования, заменив его высокотехнологичным электрическим насосом российского производства.
Как отметил генеральный директор «Газпром нефть шельфа» Геннадий Любин, это — значимое событие для всей российской промышленности по нескольким причинам. Во-первых, отечественное оборудование обеспечило высочайшую скорость нефтедобычи за все время работы «Приразломной». Во-вторых, отказ от зарубежного насоса и более эффективная работа отечественной установки доказывают интеллектуальную мощь российских инженеров и производителей, что, в свою очередь, является прекрасным ответом скептикам, считающим, что РФ не способна на технологический прорыв.
Между тем, с момента ввода в эксплуатацию платформы «Приразломная», а именно — с декабря 2013 года, — здесь действуют уже десять скважин. Как напоминает издание The Independent Barents Observer, это шесть добывающих, три нагнетательных и одна поглощающая скважины. Всего же проект освоения месторождения предусматривает открытие 32 скважин. При таких грандиозных планах вполне целесообразно, что нефтяники отказываются от импортного оборудования и берут на вооружение отечественные технологии: так гораздо экономичнее.
Как сообщали ранее в правлении «Газпром нефти», в нынешнем году перед специалистами «Приразломной» поставлена задача увеличить добычу углеводородов с 2,1 млн тонн до 2,5-2,6 млн тонн.
Месторождение «Приразломное» — единственное в Арктике, на котором в промышленных масштабах добывается нефть. Оно расположено в Печорском море в 60 километрах от берега. Специально для работы станции была произведена морская ледостойкая платформа, которая создавалась для эксплуатации в экстремальных условиях. Благодаря высоким технологиям Россия обеспечивает потребителей нефтью нового сорта ARCO (Arctic Oil).
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