Восстановление дорожной инфраструктуры после наводнения 2014 года завершили в Горном Алтае

Работы по восстановлению поврежденных и разрушенных наводнением 2014 года мостов и автодорог полностью завершилось в Республике Алтай.

В результате паводка, произошедшего на территории Республики Алтай в 2014 году было разрушено и повреждено 221,758 км автомобильных дорог и 235 мостов.

Восстановительные работы были начаты сразу же. Они были полностью завершены в конце 2016 года. В четвертом квартале в регионе были закончены последние четыре объекта регионального значения, работы на которых стартовали в 2015 году. По информации Минрегионразвития республики, это мостовой переход через реку Сарыкокша на автодороге Паспаул — Каракокша — Красносельск (192,8 млн рублей), мостовой переход через реку Мульта на автомобильной дороге Мульта — Маральник (167 млн рублей), мостовой переход через реку Песчаная на автомобильной дороге Черга — Беш-Озек — Усть-Кан — Талда — Карагай — граница Казахстана с подъездом Талда - Тюнгур (Природный парк «Белуха») (108,1 млн рублей) и автомобильная дорога Подъезд Талда — Тюнгур (Природный парк «Белуха») (280 млн рублей).