В Томске открылся центр аддитивных технологий

На базе Томского регионального инжинирингового центра открылся первый в Томской области центр аддитивных технологий (ЦАТ), где участники инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» смогут на льготных условиях получить доступ к оборудованию для ускоренного вывода своих разработок на рынок.

«Создание такого центра дает возможность ускорить производство высокотехнологичной продукции с наименьшими затратами. Эта площадка — первая, которая создана как центр коллективного пользования, она может объединить результаты работы многих компаний, которые находятся в кластере и за его пределами. Здесь планируется не только выполнять услуги не только по созданию конечного продукта, но и по моделированию».

Появление центра аддитивных технологий дает возможность участникам кластера и их партнерам в кратчайшие сроки доводить лабораторные образцы разработанной продукции до серийного производства. В центре они могут выполнить работы по промышленному дизайну, высокоточное 3D-сканирование, 3D-печать из гипса, ABS и PLA пластика, а также фотополимерную 3D-печать и печать высокопрочными материалами. В центре представлен единственный в Томске прибор, который способен сканировать подвижные объекты в реальном времени и в полном цвете. В общей сложности оборудование закуплено на 12 млн рублей.

Центр аддитивных технологий позволит создать доступную инжиниринговую инфраструктуру полного цикла для ускоренной коммерциализации. С его помощью планируется выводить на рынок более 30 единиц инновационной продукции ежегодно. Полученные прототипы, макеты, образцы инновационной продукции могут применяться в приборостроении, медицине, промышленности, электротехнике, информационных технологиях и других сферах.