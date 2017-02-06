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Армия и Флот

БТР-82 В принят на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации № 144р от 30 января 2017 года на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации принят бронетранспортер БТР-82 В. Машина представляет собой доработанный под требования войск Росгвардии бронетранспортер БТР-82А. До принятия на вооружение БТР-82 В в полном объеме прошел программу государственных испытаний. Он предназначен для использования в оперативных подразделениях, вооружен 14,5-мм пулеметом КПВТ и спаренным с ним 7,62-мм пулеметом ПКТМ и в перспективе заменит в подразделениях Росгвардии выработавшие свой ресурс бронетранспортеры БТР-80.

http://milindcom.ru/media/news/2016/

Министерство обороны России, БТР-82В
  • Артём Переев Артём Переев
    06.02.1723:37:41

    С одной стороны хорошо что не стали переплачивать за Бумеранги,так как вероятность что придется воевать на новыми платформами минимальна.Но с другой то тут то там проскакивают новости о нецелесообразных расстратах огромных средств в то время как армия ездит на морально устаревшей технике.

    #882701
    • eger gere eger gere
      07.02.1700:01:44

      причем здесь армия? это росгвардия, они общевойсковой бой вести не будут, а против беспорядков внутри страны и одиночных бармалеев гонять это машина вполне себе гуд. а для сухопутных войск как раз Бумеранг и пойдет

      #882704
      • Артём Переев Артём Переев
        07.02.1701:04:41

        Я бы согласился, но я сторонник перехода на платформы разработанные с нуля уже в России,думаю что-то для подобных целей у нас в стране найдется.А так не знаю кого они там пулеметами расстреливать собрались может у тех тоже какое серьезное оружие окажется   

        #882727
        • eger gere eger gere
          07.02.1701:08:23

          ну перейдут постепенно, не все сразу же. ну в условном Дагестане вполне себе пулемет иногда пригодится.

          #882728
        • Джорджио Харманис
          07.02.1702:10:18

          а чем не устраивает пулемет КПВТ? это же 14,5 мм …он бетонную стену разносит в хлам и ошметки. особенно в панельных домах. против такого пулемета мало что устоит. тем более там и патроны есть подкалиберные ,да и калиберные со стальным сердечником тоже не подарок. а еще есть зажигательные и бронейбойно-зажигательные. мало не покажется.

          #882741
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