БТР-82 В принят на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации № 144р от 30 января 2017 года на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации принят бронетранспортер БТР-82 В. Машина представляет собой доработанный под требования войск Росгвардии бронетранспортер БТР-82А. До принятия на вооружение БТР-82 В в полном объеме прошел программу государственных испытаний. Он предназначен для использования в оперативных подразделениях, вооружен 14,5-мм пулеметом КПВТ и спаренным с ним 7,62-мм пулеметом ПКТМ и в перспективе заменит в подразделениях Росгвардии выработавшие свой ресурс бронетранспортеры БТР-80.