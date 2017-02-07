

Успех российских автобусов: ПАЗ лидирует на украинском рынке

Ассоциация автопроизводителей «Укравтопром» сообщает, что за январь 2017 года на территории Украины было продано 159 новых автобусов. При этом более четверти (42 единицы) произведены на российском предприятии «Павловский автобус», которое входит в «Группу ГАЗ».

Отметим, что «Павловские автобусы» улучшили свои прошлогодние показатели на 56%. При этом автобусы марки ПАЗ уверенно занимают первое место по продажам на Украине. За ними идут автобусы, произведенные на украинской территории — это марки «Атаман», «Эталон» и «Богдан».

Летом 2016 года на Украине разгорелся скандал. За бюджетные деньги была приобретена партия школьных автобусов ПАЗ «Мечта». Они изготавливались на российском предприятии «Павловский автобус», переправлялись на территорию Украины, где дорабатывались под украинские стандарты. После этого они получали документы, свидетельствующие о том, что это украинская продукция.

Было поставлено 68 автобусов на сумму в 78 миллионов гривен. Однако очень скоро некие волонтеры заинтересовались ситуацией, потребовав прекратить сотрудничать со «страной-агрессором».

Несмотря на провокации националистов, за период 2016 года продажи автобусов ПАЗ на Украине увеличились более чем на 900%. Это связано с тем, что «Павловский завод» производит качественную и недорогую продукцию. Украина и ее жители находятся в состоянии социальных и экономических трудностей, поэтому вынуждены экономить. Поэтому покупку европейской продукции они себе позволить не могут. Украинские автобусы, в свою очередь, уступают российским по качеству и характеристикам.

Похожая ситуация наблюдается в сегменте легковых автомобилей. Несмотря на антироссийскую пропаганду, которая ведется уже на протяжении трех лет, украинцы предпочитают проверенную временем продукцию из РФ. Не отстают и государственные структуры Украины. Например, недавно полтавские полицейские получили партию новых российских внедорожников Lada 4×4.

В 2016 году украинская сторона ввела пошлины на ввоз автомобилей российского производства. Однако очевидно, что политика сдерживания импорта машин, автобусов и другой техники из РФ потерпела провал. Попытки ограничить его политическими и экономические мерами не дадут результата и в дальнейшем.