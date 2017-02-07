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Экспорт

ПАЗ лидирует на украинском рынке

  • Успех российских автобусов: ПАЗ лидирует на украинском рынке
  • Успех российских автобусов: ПАЗ лидирует на украинском рынке

Ассоциация автопроизводителей «Укравтопром» сообщает, что за январь 2017 года на территории Украины было продано 159 новых автобусов. При этом более четверти (42 единицы) произведены на российском предприятии «Павловский автобус», которое входит в «Группу ГАЗ».

Отметим, что «Павловские автобусы» улучшили свои прошлогодние показатели на 56%. При этом автобусы марки ПАЗ уверенно занимают первое место по продажам на Украине. За ними идут автобусы, произведенные на украинской территории — это марки «Атаман», «Эталон» и «Богдан».

Летом 2016 года на Украине разгорелся скандал. За бюджетные деньги была приобретена партия школьных автобусов ПАЗ «Мечта». Они изготавливались на российском предприятии «Павловский автобус», переправлялись на территорию Украины, где дорабатывались под украинские стандарты. После этого они получали документы, свидетельствующие о том, что это украинская продукция.

Было поставлено 68 автобусов на сумму в 78 миллионов гривен. Однако очень скоро некие волонтеры заинтересовались ситуацией, потребовав прекратить сотрудничать со «страной-агрессором».

Несмотря на провокации националистов, за период 2016 года продажи автобусов ПАЗ на Украине увеличились более чем на 900%. Это связано с тем, что «Павловский завод» производит качественную и недорогую продукцию. Украина и ее жители находятся в состоянии социальных и экономических трудностей, поэтому вынуждены экономить. Поэтому покупку европейской продукции они себе позволить не могут. Украинские автобусы, в свою очередь, уступают российским по качеству и характеристикам.

Похожая ситуация наблюдается в сегменте легковых автомобилей. Несмотря на антироссийскую пропаганду, которая ведется уже на протяжении трех лет, украинцы предпочитают проверенную временем продукцию из РФ. Не отстают и государственные структуры Украины. Например, недавно полтавские полицейские получили партию новых российских внедорожников Lada 4×4.

В 2016 году украинская сторона ввела пошлины на ввоз автомобилей российского производства. Однако очевидно, что политика сдерживания импорта машин, автобусов и другой техники из РФ потерпела провал. Попытки ограничить его политическими и экономические мерами не дадут результата и в дальнейшем.

https://politexpert.net/27832-uspeh-rossiiskih-avtobusov-paz-lidiruet-na-ukrainskom-rynke

ПАЗ, Украина, автобус
  • Барс Барс
    07.02.1709:25:29

    Слава украине, так держать.   

    #882784
    • Евгений Беспалов
      07.02.1709:47:41

      кстате насчет этих самых «пазиков» на украине

      советую посмотреть видос Анатолия Шария на ютубе про эти самые российские пазики — называется «Скандал с российскими автобусами"

      шорох был не детский       

      Отредактировано: Евгений Беспалов~09:49 07.02.17
      #882788
    • Сергей Турчин Сергей Турчин
      07.02.1714:32:41

      Российская автобусная прививка, сделанная Украине при СССР, перестала действовать:

      «Осепчугов Виктор Васильевич (5 ноября 1906 — 15 сентября 1994, Москва), советский конструктор автомобилей и ученый, организатор производства, доктор техн. наук (1964), профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Сталинской премии.

      Участвовал под руководством главного конструктора Алексея Семеновича Литвинова (1904-1939) в создании большегрузных грузовых автомобилей ЯГ-4, ЯГ-6, ЯС-1, ЯС-3, ЯГ-10, ЯГ-12 (первый в СССР четырехосный полноприводный автомобиль), троллейбусов, экспериментальных автомобилей. В войну 1941-1945 занимался организацией производства вооружения, артиллерийских тягачей Я-12, Я-13, Я-13Ф. В 1944 под руководством В. В. Осепчугова возобновились конструкторские работы по созданию грузовых автомобилей, а также по организации выпуска двухтактных дизелей. Были изготовлены образцы автомобилей ЯАЗ-200 (грузоподъемность 7 т), ЯАЗ-205 (самосвал), а в 1948 ЯАЗ-210 (трехосный). Началось изготовление двухтактных дизелей ЯАЗ-204 и ЯАЗ-206.

      В 1948 Осепчугову присуждена Сталинская премия. В 1950 разрабатывался трехосный автомобиль высокой проходимости ЯАЗ-214.

      С 1952 — главный конструктор Львовского автобусного завода (ЛАЗ), где под его руководством был создан автобус ЛАЗ-695 с интегральным кузовом, подвеской с нелинейной характеристикой, задним расположением двигателя».

      #882905
  • Евгений Коптев Евгений Коптев
    07.02.1709:50:51

    Наш бизнес широко представлен на украине и сотрудничает с нацистами.

    #882790
    • Барс Барс
      07.02.1710:00:27

      Экономическая война, не слышали?

      То что заводы российские получают заказы, а не окраинские, это плохо?

      Отредактировано: Барс~10:02 07.02.17
      #882795
    • Ray D_MIX Ray D_MIX
      07.02.1711:08:14

      За бюджетные деньги была приобретена партия школьных автобусов ПАЗ

      Наш бизнес широко представлен на украине и сотрудничает с нацистами.

      Кажется что-то тут не чисто

      #882817
    • Данила Романов Данила Романов
      07.02.1711:25:27

      Выкачиваем из них деньги)

      #882823
  • Ray D_MIX Ray D_MIX
    07.02.1711:07:14

    Даже украинские богданы обходим, которые порошенковские, которые копия ПАЗ Вектор

    #882816
  • Нет аватара ВЛВ
    07.02.1719:24:35

    А на фото — г. Тосно, Ленинградская об-ть)

    #883031
  • evgenkoua fm evgenkoua fm
    07.02.1719:39:25

    Говорю как крымчанин ездившим на всех, кроме «Атамана» автобусах. «Эталон» редкостное гомно. Неудобное, коленки упираются в передние сиденья, форточек для Крыма не было, были только люки, с плюсов — ни разу не ломался. «Богдан» широкоформатный автобус для бедных. Высокая вместительность, низкий пол, жёсткие сиденья и отличное пространство для ног, удобен для внутригородских перевозках, не удобен от 40 км и выше. «ПАЗ» дешевизна, устаревший дизайн, не провернуться при внутригородских поездках, высота первой ступеньки. Плюсы — экономичность плюс кредиты на него. ЛиаЗ как городской автобус лучше. Да и ПАЗ не видно на крымских дорогах — не выгоден.

    #883042
    • evgenkoua fm evgenkoua fm
      07.02.1719:45:11

      Хотя имхо. Наш завод закупил ПАЗ и ЛиаЗ. Лиаз низкопольный больше нравится.

      #883048
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