«Росатом» заключает глобальные контракты с ЕС.

В России наступает эпоха активного освоения альтернативной энергии. Причем передовиками в этой сфере могут стать атомщики, которые сумели в обход санкций завлечь в страну передовые технологии.

Ветер и атом в одном генераторе — это пока фантастика, но в скором времени может стать реальностью. Как пишет «Российская газета», на днях дочерняя структура «Росатома», ориентированная на развитие в РФ альтернативных источников энергии, заключила партнерство с известной голландской компанией, имеющей 40-летний опыт в области ветрогенерации.

В госкорпорации отмечают, что голландцы обладают многолетним успешным опытом в разработке и производстве ветроэлектрических установок (ВЭУ), создании на их основе электростанций, в их последующем управлении и сервисной поддержке. При этом европейские партнеры оказались полностью готовы к широкому трансферу технологий и локализации производства до 65% комплектующих на территории РФ. То есть России будут переданы все критически важные технологии, которые позволят в дальнейшем успешно наращивать собственные мощности.



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Как сообщили в Департаменте коммуникаций «Росатома», уже в этом году будет создано совместное предприятие с равными долями участия, что «обеспечит максимальную вовлеченность иностранного партнера в реализацию проектов в России».

По большому счету, речь идет о создании совершенно новой для РФ отрасли, то есть не просто о строительстве определенного числа ветроэлектростанций, но и о создании системы технического регулирования, подготовке кадров, локализации производства ВЭУ, их сертификации, развитии научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР).

«Энергобаланс будущего формируется на основе низкоуглеродных источников, таких как атомная энергия и ВИЭ. А решение диверсифицировать нашу деятельность, поиск новых предложений напрямую способствуют реализации государственной стратегии, предусматривающей в 2017-2025 годах переход к модели экологически устойчивого развития», — отметили в «Росатоме».

В планах госкорпорации на 2018-2020 годы — строительство и введение в действие нескольких ветроэлектростанций общей мощностью не менее 610 мегаватт, включая локализацию производства узлов и агрегатов ВЭУ на производственных мощностях «Росатома».

По данным «Российской газеты», развитие новых мощностей на поле возобновляемых источников энергии в мире уже сравнялось и даже стало опережать ввод объектов традиционной генерации. Например, в 2015 году прирост тепловой и атомной генерации составил 110 гигаватт, а «зеленой» генерации (солнце, ветер, гидро) — 164.

Развивать альтернативные виды энергии выгодно, поскольку в последние годы отмечается резкое снижение их себестоимости. Например, по солнечной генерации — в два и более раза. Причем потенциал падения на ближайшие пять лет прогнозируется такой же, если не больше. Поэтому объем инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2015 году превысил 330 млрд долларов.

В конце прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев призвал разработать в России государственную стратегию энергоэффективности, отметив, что потребление невозобновляемых ресурсов в стране можно снизить как минимум на треть. По экспертным оценкам, рынок ветроэнергетики в РФ к 2024 году может составить 3,6 гигаватта с годовым оборотом до 200 млрд рублей. А потенциальный спрос на строительство в стране ветроэлектростанций, производство ВЭУ, комплектующих для них, а также на услуги по эксплуатации и послепродажной поддержке оценивается в 400 млрд рублей.

Атомная отрасль обладает огромным технологическим потенциалом, поэтому очевидно, что создание на ее базе альтернативных видов энергии существенно ускорит развитие технологий ВИЭ в России.