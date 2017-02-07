В Брянском университете открыли уникальную лабораторию по созданию особо прочных материалов



В Брянском университете открыли уникальную и загадочную лабораторию

В Брянском государственном техническом университете состоялось официальное открытие научно-производственной лаборатории волнового деформационного и комбинированного упрочнения в аддитивных и субтрактивных технологиях.

лаборатория создана при поддержке Фонда перспективных исследований и Минобрнауки России для работы над проектом по разработке эффективных технологий упрочнения конструкционных материалов, обеспечивающих повышение их эксплуатационных свойств.

В перспективе такие технологии будут применяться для создания металлических изделий на основе различных марок сталей, цветных сплавов на основе алюминия и титана с улучшенными свойствами, используемых в машино- и приоборостроении. Новые технологии обеспечат их использование в космической и авиационной промышленности, а также для создания современной бронетехники, в том числе беспилотных робототехнических платформ.

Также в задачи лаборатории входит разработка и изготовление необходимого для ее реализации технологического оборудования.

Генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев назвал создание в Брянской области современной лаборатории «прорывом».

— Если мы достигнем тех результатов, которые заложены в проекте, то это будет прорывом, причем это будет прорыв в области того самого шестого технологического уклада. Это будет станок и технологии, у которых нет мировых аналогов. Проект, который реализуем, оценивается почти в 100 млн рублей. Этот проект реализуется совместно с Минобрнауки.